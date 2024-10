ReiserFS verrà finalmente rimosso con Linux 6.13

ReiserFS, celebre file system per Linux sviluppato da Hans Reiser, è stato deprecato da due anni e sarà rimosso nel 2025. Secondo le ultime indiscrezioni, tale file system è destinato a essere eliminato nel ciclo di sviluppo Linux 6.13, ovvero la prima grande release del nuovo anno, che prenderà il posto della versione Linux 6.12 LTS. ReiserFS è stato introdotto 23 anni fa come il primo file system con journaling integrato nel kernel Linux e offriva caratteristiche innovative per l’epoca. Per un periodo, ReiserFS è stato utilizzato di default su SUSE Linux. Inoltre, durante l’era di Namesys ha continuato a vedere un attivo sviluppo di nuove funzionalità. Tuttavia, da quando il principale sviluppatore di ReiserFS, Hans Reiser, è stato condannato per l’omicidio di sua moglie (nel 2008), lo sviluppo è praticamente cessato.

Considerando che questo file system non riceve aggiornamenti significativi o nuove funzionalità da molto tempo, l’unica soluzione era quella di rimuoverlo dal codice principale. Come accennato, tale decisione era già stata presa da tempo. Dopo la notifica di deprecazione avvenuta con Linux 5.18, è probabile che il kernel Linux 6.13 proceda con l’eliminazione definitiva.

ReiserFS: file system disponibile fino a Linux 6.12

Questa settimana, l’ingegnere di SUSE, Jan Kara, ha inserito una patch nel suo ramo for_next di linux-fs.git per rimuovere ReiserFS nel prossimo ciclo del kernel. Nell’ultimo commit riguardante ReiserFS, ha semplicemente commentato: “Il periodo di deprecazione di ReiserFS termina alla fine di quest’anno, quindi è ora di rimuoverlo dal kernel“. Le 32.800 righe di codice del kernel relative a ReiserFS saranno quindi rimosse. Chiunque abbia ancora bisogno di accedere a un file system ReiserFS potrà sempre utilizzare un kernel Linux LTS esistente o la prossima versione Linux 6.12 (probabilmente LTS). Questa sarà infatti l’ultima a supportarlo nel kernel principale. L’ultima novità risale al kernel Linux 6.10, quando è stata inserita un’ultima richiesta di ReiserFS fatta da Hans Reiser dalla prigione. Salvo obiezioni dell’ultimo minuto, Linux 6.13 rimuoverà il supporto upstream di ReiserFS.