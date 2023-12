Relevance AI lancia piattaforma low-code per creare team AI

Gli strumenti AI, come ChatGPT di OpenAI, sono già utilizzati da diverse aziende. L’intelligenza artificiale può infatti migliorare le prestazioni dei lavoratori in molti campi. Tuttavia, ad oggi solo le aziende con grandi team di ingegneri sono in grado di creare la propria forza lavoro AI. L’azienda australiana Relevance AI ha quindi deciso di aiutare le aziende di tutte le dimensioni a creare agenti AI personalizzati per qualsiasi caso d’uso. Grazie alla piattaforma low-code basata su SaaS di Relevance AI, queste potranno massimizzare la propria produttività. Come affermato dal co-fondatore di Relevance AI, Daniel Vassilev: “la nostra missione è consentire ai team di essere limitati solo dalle loro idee, non dalle loro dimensioni. Eliminiamo la complessità e consentiamo agli agenti AI di lavorare in modo autonomo e completare flussi di lavoro dettagliati o svolgere compiti complessi con precisione e prevedibilità di cui le aziende possono fidarsi”.

Relevance AI: agenti AI personalizzati per automatizzare le attività ripetitive

Per sostenere il proprio progetto, Relevance AI ha raccolto 10 milioni di dollari (15 milioni di dollari australiani) in un round di finanziamento di serie A guidato da King River Capital, con la partecipazione degli investitori globali Peak XV’s Surge, Galileo Venture e Insight Partners. Il finanziamento verrà utilizzato per sviluppare ulteriormente la piattaforma low-code e consentire alle aziende di automatizzare le attività ripetitive con agenti AI personalizzati. Negli ultimi tre mesi la piattaforma di Relevance AI ha ottenuto più di 6.000 iscrizioni, divenendo sempre più popolare. Le aziende iscritte hanno eseguito con successo oltre 250.000 attività, come rispondere alle richieste dei clienti, gestire le vendite e condurre ricerche di mercato. La strat-up afferma che ora sta lavorando con alcuni dei più grandi nomi nel campo della tecnologia, della vendita al dettaglio e dei beni di consumo in rapido movimento.

Come dichiarato da Vassilev ai colleghi di TechCrunch, Relevance AI si concentra principalmente sui team di vendita e di supporto, che tendono ad essere basati su testo e forniscono un ritorno sull’investimento (ROI) significativo. La startup offre due prodotti principali: AI Tools e AI agent. Gli utenti possono integrare perfettamente questi strumenti nei flussi di lavoro esistenti per automatizzare le attività ripetitive e completare interi flussi di lavoro, dalla ricerca al marketing alle vendite. Inoltre, l’agente AI di punta di Relevance AI, l’agente BDR (Business Development Representative), aiuta i team di vendita a ottimizzare il proprio tempo riducendo la gestione della posta in arrivo, i follow-up e la risposta alle domande di base. La società ritiene che “ogni squadra avrà assunto almeno un agente AI entro il 2025, ed entro il 2030 avrà un team AI a pieno titolo che lo supporterà”.