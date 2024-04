Rendi SMART ogni dispositivo con le prese TP-Link oggi in SUPER PROMO

Gli utenti le hanno attese e finalmente sono tornate in sconto: ecco le prese smart Tapo P105 di TP-Link. Questi dispositivi sono fondamentali per automatizzare qualsiasi elettrodomestico o prodotto elettronico. Collegato alla spina al loro interno, ecco che tutto diventa intelligente.

Oggi il prezzo è un vero punto a favore delle due prese smart in quanto scende del 5% su Amazon e tocca i 18,99 € in sconto.

Le prese smart di TP-Link sono le più vendute, Oggi Amazon le svende

Il design di queste due prese smart è la chiave di tutto: si tratta di prodotti compatti e piccoli, dunque molto poco ingombranti. Una volta installate, le due prese riescono a consentire all’utente di gestire l’accensione e lo spegnimento ad esempio di tutti gli elettrodomestici in qualsiasi momento.

Il controllo avviene da remoto mediante la comodissima applicazione Tapo o semplicemente creando le solite routine con Alexa e Google Assitant. La grande peculiarità delle due prese smart è di funzionare allo stesso modo sia tramite i dispositivi Android che iOS, potendo garantire la gestione dei dispositivi da qualsiasi parte del mondo in cui ci si trova.

Il punto di forza di avere una presa smart in casa, ed in questo caso addirittura due, è di non preoccuparsi di aver lasciato qualcosa acceso. Tramite l’applicazione ufficiale si può controllare se quella presa è attiva o meno, disattivandola senza problemi. L’altro vantaggio è quello di poter automatizzare anche quei dispositivi che non sono “intelligenti”, basta solamente collegare la loro spina all’interno della presa smart che poi sarà collegata alla corrente elettrica.

Chi vuole acquistare questi due prodotti in una sola soluzione, deve sfruttare assolutamente l’offerta a tempo di Amazon che comporta il 5% di sconto. Bastano dunque 18,99 € per avere le prese smart in un solo giorno.