Richiedi oggi Carta Oro di American Express e ottieni vantaggi imperdibili

Carta Oro di American Express si presenta come la scelta ideale per coloro che cercano una carta di credito completa con vantaggi esclusivi.

Per i nuovi clienti, l’offerta è irresistibile: azzeramento della quota mensile per il primo anno, un risparmio significativo di 240 euro, e uno sconto eccezionale di 200 euro sull’estratto conto raggiungibile con spese di almeno 2.000 euro nei primi 3 mesi dall’emissione della carta. In totale, si traduce in un vantaggio economico complessivo di 440 euro.

Carta Oro di American Express: la carta di credito completa che ti offre vantaggi esclusivi

Scegliere Carta Oro significa accedere a una linea di credito flessibile che può arrivare fino a 15.000 euro. Inoltre, i possessori di questa carta hanno la possibilità di accumulare punti per il programma Club Membership Rewards e di decidere se pagare le spese a saldo o in comode rate.

L’iter per richiedere Carta Oro è semplice e rapido: basta collegarsi al sito di American Express e seguire la procedura guidata. Tutti i dettagli relativi sono accessibili tramite il link fornito sul sito.

La promozione attuale rende ancora più allettante questa carta, eliminando la quota mensile di 20 euro per il primo anno, equivalente a un risparmio tangibile di 240 euro.

Il bonus aggiuntivo di 200 euro sull’estratto conto con spese di almeno 2.000 euro nei primi 3 mesi completa l’offerta in modo vantaggioso.

Oltre agli sconti e alle promozioni, Carta Oro offre la possibilità di personalizzare la linea di credito fino a 15.000 euro.

Per richiedere la carta, è sufficiente possedere un conto corrente SEPA e rispettare i requisiti di reddito stabiliti dalla banca, con un reddito annuo lordo di almeno 25.000 euro. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di American Express cliccando il link sottostante.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.