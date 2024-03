Rilasciato Google Chrome 123: tutte le novità

Nelle ultime ore è stata rilasciata la nuova versione stabile di Google Chrome, ovvero la 123.0.6312.58 per Linux e la 123.0.6312.59 su Windows e macOS. Le principali novità del browser riguardano funzioni aggiuntive e modifiche riguardanti CSS e API Web, oltre alla correzione di 12 bug generici.

Il lavoro degli sviluppatori sull’algoritmo di compressione Zstandard (zstd) è stato migliorato, portando a diversi vantaggi concreti per l’utente. In tal senso, si parla di riduzione dei tempi di caricamento delle pagine, ottimizzazione della banda di connessione e delle risorse richieste alla CPU.

Rispetto al codice CSS, sono state apportate modifiche alla modalità chiara o scura di Chrome, con diverse combinazioni di colori rispetto al passato. Sempre nel contesto CSS, vi sono migliorie rispetto alla riproduzione di contenuti picture-in-picture.

Google Chrome 123: 12 bug corretti e novità per codice CSS e API Web

Lato API Web, Google Chrome 123 migliorerà la gestione delle credenziali che utilizzano crittografia a chiave pubblica, invece delle classiche password, nel contesto dell’autenticazione a due fattori.

L’API Long Animation Frames, già adottata da Chrome 58, è stata ottimizzata con maggiore libertà d’azione per gli sviluppatori Google, infine, ha migliorato la riproduzione di caratteri e punteggiatura per quanto riguarda i linguaggi orientali (ovvero cinese, giapponese e coreano).

Queste introduzioni seguono le novità annunciate giusto qualche giorno fa rispetto all’aggiornamento della funzione Navigazione sicura. Attraverso questa introduzione, Google ha dimostrato come abbia l’intenzione concreta di proteggere in modo sempre più efficiente gli utenti del proprio browser. Ancora prima, all’inizio del 2024, la compagnia di Mountain View era intervenuta con una certa urgenza, attraverso una patch di sicurezza, per proteggere Chrome da un pericoloso exploit zero-day.

Il rilascio della prossima versione stabile del browser, ovvero la 124, è prevista per il prossimo 16 aprile.