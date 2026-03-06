Il tuo indirizzo di casa può comparire su Google: ecco come rimuoverlo dai risultati

Digitare il proprio nome su Google può restituire molto più di quanto si immagini: numeri di telefono, indirizzi di casa, email o altri dati personali pubblicati su siti di annunci, elenchi telefonici digitali o database commerciali. La circolazione di queste informazioni è alimentata da un mercato globale di intermediari dei dati (data broker) che raccolgono e rivendono profili personali a scopi pubblicitari, statistici o fraudolenti. In un contesto in cui la presenza online determina la reputazione digitale e può influenzare sicurezza e privacy individuale, Google ha introdotto lo strumento Risultati che ti riguardano per consentire agli utenti di individuare e rimuovere alcuni di questi riferimenti dai risultati di ricerca.

Come funziona lo strumento “Risultati che ti riguardano”

La funzione Risultati che ti riguardano opera come un sistema di monitoraggio automatico integrato nell’account Google. Una volta attivato, l’utente può inserire informazioni personali che desidera controllare, come nome completo, indirizzo di casa, numero di telefono e indirizzo email. Il servizio esegue periodicamente scansioni dell’indice di Google Search alla ricerca di risultati che contengano dati corrispondenti.

Quando il sistema identifica una possibile corrispondenza, l’utente riceve una notifica via email o all’interno dell’interfaccia dell’account. Da qui è possibile analizzare il risultato e avviare una richiesta di rimozione.

Il processo è gestito attraverso un flusso guidato che consente di segnalare che il link contiene informazioni personali non desiderate. La richiesta è quindi inoltrata ai team di revisione di Google, che valutano la conformità con le politiche di rimozione e con le normative sulla privacy. Se approvata, la pagina non sarà più mostrata nei risultati di ricerca associati a quei dati personali.

Lo strumento Risultati che ti riguardano rimane ad oggi poco conosciuto: introdotto nel 2022, è stato successivamente ampliato con nuovi meccanismi di scansione e notifiche automatiche.

Nonostante sia disponibile gratuitamente per gli utenti con account Google, il livello di utilizzo rimane relativamente basso rispetto alla diffusione globale del motore di ricerca, che gestisce miliardi di query al giorno.

Quali informazioni possono essere rimosse

In origine Risultati che ti riguardano permetteva soltanto di richiedere la rimozione di risultati contenenti numeri di telefono, indirizzi fisici o indirizzi email.

Aggiornamenti successivi hanno esteso il supporto anche a documenti identificativi come numeri di passaporto, patente e altre credenziali governative, oltre a immagini intime pubblicate senza consenso.

Dal punto di vista tecnico, la rimozione non cancella la pagina Web originale ma interviene sull’indicizzazione del motore di ricerca. Il risultato è quindi escluso dalle SERP quando la query riguarda il nome o i dati della persona interessata.

La pagina rimane comunque accessibile tramite accesso diretto o altri motori di ricerca, perché l’intervento riguarda esclusivamente l’indice di Google.

La relazione con il diritto alla cancellazione dei dati

Le richieste di rimozione dei risultati di ricerca si inseriscono nel contesto giuridico del cosiddetto diritto all’oblio.

La base normativa in Europa è definita dalla storica sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Google Spain del 2014, che ha stabilito che i motori di ricerca possono essere considerati responsabili del trattamento dei dati personali indicizzati. In determinate circostanze, gli individui hanno quindi il diritto di chiedere la rimozione di link che risultino non più pertinenti o eccessivi rispetto alla loro vita privata.

Il principio risulta successivamente integrato nel quadro normativo del GDPR, che prevede un diritto alla cancellazione dei dati personali quando non esistono più motivi legittimi per la loro conservazione o indicizzazione.

I motori di ricerca sono quindi chiamati a bilanciare la richiesta con il diritto del pubblico all’informazione, soprattutto nei casi che coinvolgono figure pubbliche o informazioni di interesse giornalistico.

Il ruolo dei data broker e la diffusione delle informazioni personali

La necessità di strumenti di controllo deriva anche dall’attività dei cosiddetti data broker. Queste società aggregano grandi quantità di informazioni provenienti da registri pubblici, social network, programmi fedeltà, registrazioni online e altre fonti accessibili. I dataset risultanti possono includere indirizzi, numeri telefonici, relazioni familiari o cronologie di acquisto.

Una parte di questi dati finisce su siti di ricerca persone o directory pubbliche, dove possono essere indicizzati dai motori di ricerca.

In molti casi i database sono venduti o scambiati tra aziende, rendendo difficile tracciare la provenienza originale delle informazioni. Per gli utenti comuni, individuare manualmente tutte le pagine che contengono dati personali può diventare un compito complesso; da qui l’utilità di strumenti automatizzati che segnalano le occorrenze e facilitano le richieste di rimozione.

Perché dovrei fornire altri dati personali a Google?

Una delle obiezioni più frequenti rispetto al servizio Risultati che ti riguardano riguarda la necessità di comunicare ulteriori informazioni personali a Google per attivare il monitoraggio. Il funzionamento del sistema richiede infatti che l’utente inserisca i dati da controllare, ad esempio un numero di telefono o un indirizzo email, affinché il servizio possa cercare eventuali corrispondenze nell’indice del motore di ricerca. In termini tecnici si tratta di un meccanismo di corrispondenza tra stringhe di testo: senza conoscere il valore esatto del dato da individuare, l’algoritmo non può rilevare la sua presenza nelle pagine indicizzate.

Secondo la documentazione Google, le informazioni inserite nel pannello di controllo sono utilizzate esclusivamente per alimentare il sistema di monitoraggio, non sono pubblicate nei risultati di ricerca e neppure utilizzati per altri scopi.

I dati sono conservati all’interno dell’account utente e utilizzati come riferimento per le scansioni automatiche dell’indice. L’utente può inoltre modificare o eliminare in qualsiasi momento le informazioni registrate, interrompendo il processo di controllo.

Dichiarazioni di questo tipo hanno un peso rilevante anche sul piano normativo: disposizioni sulla protezione dei dati come il GDPR europeo prevedono sanzioni elevate quando un’azienda fornisce informazioni fuorvianti sul trattamento dei dati personali, con multe che possono raggiungere miliardi di euro.

Limiti tecnici e implicazioni per la privacy

Nonostante l’utilità del sistema, il suo funzionamento presenta alcuni limiti evidenti. La rimozione dai risultati di ricerca non equivale alla cancellazione dei dati dal Web, tanto meno da altre fonti.

Come osservato in precedenza, se la pagina che ospita l’informazione rimane online, essa può continuare a essere consultata tramite collegamenti diretti o altri motori di ricerca. Per una rimozione completa è necessario contattare direttamente il gestore del sito che ospita il contenuto.

Un ulteriore limite riguarda la natura reattiva del processo: lo strumento interviene solo dopo che l’informazione è stata pubblicata e indicizzata. Inoltre, la valutazione delle richieste richiede una revisione manuale per evitare abusi o tentativi di censura di contenuti legittimi. Per questo motivo alcune richieste possono essere respinte quando l’informazione è ritenuta di interesse pubblico.

Replica dei dati e diffusione su archivi e database esterni

Il problema diventa ancora più complesso quando i dati personali sono copiati o aggregati da piattaforme di terze parti. Molti siti che pubblicano informazioni su persone fisiche, come directory pubbliche, servizi di ricerca individui o database commerciali, operano attraverso modelli di raccolta automatizzata che replicano contenuti da registri pubblici, archivi giudiziari o altri siti Web. Una volta pubblicati, questi dati possono essere acquisiti da numerosi altri servizi attraverso processi di web scraping o tramite dataset acquistati da intermediari specializzati nella raccolta e rivendita di informazioni personali.

In pratica, una stessa informazione – ad esempio un numero di telefono o un indirizzo – può comparire contemporaneamente su decine di siti diversi, molti dei quali gestiti da operatori differenti e spesso localizzati in giurisdizioni diverse. Anche se un risultato è rimosso da Google, le stesse informazioni possono continuare a circolare in database privati, archivi commerciali o piattaforme di profilazione gestite da data broker.

La persistenza dei dati è ulteriormente amplificata dai sistemi di archiviazione automatica della rete. Servizi di caching, archivi pubblici e copie salvate da piattaforme di monitoraggio del Web (si pensi a Web Archive, Archive.today e similari) possono conservare versioni storiche di una pagina anche dopo la sua modifica o cancellazione. In questi casi la rimozione dai risultati di ricerca riduce la visibilità del contenuto, ma non elimina necessariamente tutte le copie esistenti.