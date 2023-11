Ring Indoor Camera, la telecamera che costa il 42% in meno

Se avete voglia di sorvegliare la vostra casa, dovete assolutamente acquistare oggi la Ring Indoor Camera di seconda generazione. Questa telecamera offre un’ottima risoluzione e una protezione totale per l’ambiente domestico.

Il suo prezzo scende del 42% durante questo Black Friday di Amazon e garantisce un costo finale di 34,99 €.

La telecamera di Ring che tutti desiderano è in promo

Questa videocamera di sicurezza serve per proteggere qualsiasi punto della casa senza alcun problema. Potete guardare cosa accade in ogni momento e qualsiasi sia la posizione in cui vi trovate, tutto in maniera molto nitida. Chiaramente a contribuire sotto questo aspetto ci pensa la risoluzione in full HD a 1080 p, con Live View in tempo reale.

La telecamera Ring Indor di seconda generazione offre inoltre una copertura per la privacy, utile per controllare che possa vedere, registrare ed ascoltare. Il prodotto è infatti dotato anche dell’audio bidirezionale che consente sia di ascoltare quello che accade nell’ambiente, che di riprodurre la propria voce da remoto.

Ci sono diverse funzionalità di base come le notifiche in tempo reale quando viene rilevato un movimento o magari il salvataggio sul cloud di tutto quello che viene registrato in caso di intrusione. Ricordiamo che c’è anche l’opportunità di abbonarsi al piano Ring Protect, che è venduto separatamente ma concesso in prova gratuita per 30 giorni con l’acquisto del dispositivo.

Probabilmente avete trovato la telecamera che fa al caso vostro, peraltro di grande qualità. Quello che stupisce di questa Ring Indoor Camera di seconda generazione è sicuramente il prezzo di vendita che con il 42% di sconto, arriva a soli 34,99 €. Gli anni di garanzia saranno come sempre due e la spedizione è assicurata entro martedì.

