Il Ring Intercom è indispensabile nella tua casa smart

Nell’era della domotica e della smart home, il Ring Intercom si inserisce come elemento innovativo in grado di trasformare il tradizionale citofono in un dispositivo intelligente e connesso. Oggi lo puoi acquistare a soli 49,99 euro su Amazon utilizzando il codice RINGBIRTHDAY al momento del pagamento.

Con il Ring Intercom anche il citofono diventa smart

Ring Intercom è un dispositivo aggiuntivo che si collega al tuo impianto citofonico esistente, rendendolo smart e accessibile da remoto tramite smartphone o tablet. Funziona come un ponte tra il citofono tradizionale e la tecnologia moderna, offrendo una serie di funzionalità avanzate che semplificano la vita quotidiana e aumentano la sicurezza della casa.

L’installazione è semplice e veloce: basta collegarlo all’alimentazione e al citofono esistente tramite i cavi in dotazione. Una volta configurato, il dispositivo sarà pronto per essere utilizzato tramite l’app Ring, disponibile gratuitamente per iOS e Android.

Ring Intercom offre una molteplicità di funzioni che lo rendono un vero e proprio hub per la gestione degli accessi alla casa. Si segnalano la comunicazione bidirezionale, la visione live, l’apertura remota del cancello, la condivisone dell’accesso e la verifica automatica per le consegne Amazon.

Il dispositivo porta con sé anche altri vantaggi, come la possibilità di controllare chi accede alla propria casa. E poi è anche molto flessibile, consente infatti condividere l’accesso al dispositivo con familiari e coinquilini consentendo l’ingresso a persone autorizzate anche quando si è fuori casa.

Ring Intercom è compatibile con la maggior parte dei citofoni esistenti ma è consigliabile verificare la compatibilità prima di completare l’acquisto. Per farlo basta cliccare qui, e poi su “verifica compatibilità”, il link evidenziato in blu.