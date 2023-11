Ring Intercom ed Echo Pop insieme, sconto del 66% su Amazon

Oggi uno dei più grandi sconti riguarda un’accoppiata vincente da prendere al volo, tutta marchiata a fuoco da Amazon. Gli utenti che vogliono avere un assaggio di smart home, non possono fare altro che accettare di comprare i due prodotti, ovvero il Ring Intercom e l’Echo Pop.

Entrambi fanno parte del bundle che Amazon ha messo a disposizione in occasione della Black Friday Week. Il primo è un dispositivo utile per il citofono, in modo da consentire a chiunque di rispondere anche a distanza. Il secondo è il più classico degli speaker di Amazon, dotato del famoso assistente vocale Alexa.

Oggi lo sconto è davvero clamoroso siccome arriva al 66% in totale. Gli utenti potranno acquistare l’accoppiata di prodotti spendendo solo 54,99 €. Questo significa che ci sarà un risparmio di ben 109 € rispetto al prezzo solito di 163,99 €. Non mancheranno come al solito i due anni di garanzia e la spedizione veloce.

Il Ring Intercom e l’Echo Pop sono unici, ecco le specifiche

Per far funzionare alla grande il Ring Intercom, dovete solo ed esclusivamente collegarlo al vostro citofono mediante la guida dettagliata che Amazon fornisce, oltre al supporto telefonico per eventuali problemi. Sarà possibile far squillare quindi il vostro smartphone ogni volta che qualcuno busserà a casa e voi non ci sarete.

Per quanto riguarda l’Echo Pop, potete avere a disposizione un ottimo altoparlante per riprodurre la vostra musica preferita, per ascoltare le notizie, il meteo e per parlare con Alexa.

Prodotti di questo genere non sono altro che un vantaggio per chi ama vivere le tecnologie moderne in casa propria. Per averli entrambi ad un prezzo straordinario, bisogna solo acquistarli durante questi giorni di offerte. Costeranno solo 54,99 € e non 163,99 € come al solito. Sono previsti due anni di garanzia con la spedizione rapida entro venerdì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.