Ripetitore Wi-Fi Tenda A9 a soli 10 EURO su Amazon

Potrebbe essere perfetto come regalo di Natale anche se in molti non se lo aspettano. Acquistare un ripetitore Wi-Fi per una persona cara, dopo magari aver constatato le problematiche a casa sua riguardo alla rete Internet, potrebbe essere una gran cosa. Come sempre a venirci in aiuto è Amazon, che mette a disposizione oggi un prodotto che in tanti hanno acquistato.

Si tratta del ripetitore Tenda A9, un dispositivo che costa poco ma che riesce a fare alla grande il suo lavoro. Una volta installato nella presa di corrente, si occuperà di ampliare il segnale riprodotto dal modem principale, così da portarlo nelle zone della casa dove non c’è ricezione.

Grazie ad un piccolo sconto del 6%, gli utenti che sono su Amazon oggi possono portarlo a casa per soli 10,99 €. Il prodotto sarà a casa vostra ampiamente prima di Natale.

Il ripetitore perfetto per avere internet in tutta casa, le specifiche

Dotato di un design minimale colorato di bianco e di due antenne per amplificare il segnale del modem, questo ripetitore fa egregiamente il suo lavoro. Il Tenda A9 è non per caso uno dei più acquistati, in grado di aumentare la copertura di ben 90 metri quadrati.

Una volta individuata la posizione giusta, va solo collegato alla corrente e al modem tramite il sistema di pairing rapido. Riuscirà a portare nel resto dell’ambiente fino a 300 mbps.

Dopo aver capito come funziona un prodotto di questo genere e dopo aver magari letto alcune delle circa 4000 recensioni, bisogna solo procedere all’acquisto. Il ripetitore Wi-Fi Tenda A9 arriva oggi in sconto con il 6% in meno. Ricordiamo in realtà che si tratta di un secondo ribasso, in quanto costava 25,79 €. Oggi il prezzo è di soli 10,99 € con un anno di garanzia e con spedizione rapida al massimo entro il 21 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.