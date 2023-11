Per portare una connessione internet più stabile e veloce in più stanze dell’appartamento (o dell’ufficio, perché no) è assolutamente necessario un ripetitore Wi-Fi. Quello di TP-Link (modello AC1200) con velocità fino a 1.2 Gbps oggi è scontato del 25% e questo significa che il suo costo d’acquisto crolla a 29,99 euro, spedizione compresa.

Ripetitore Wi-Fi TP-Link con velocità fino a 1.2 Gbps: affare fatto con lo sconto Amazon del 25%

Come anticipato, il ripetitore Wi-Fi nasce per risolvere uno dei problemi più comuni delle reti domestiche e aziendali: la copertura insufficiente del segnale Wi-Fi. Spesso, certe aree di una casa o di un ufficio possono avere una connessione debole o intermittente, il che può causare fastidiose interruzioni durante l’utilizzo di dispositivi come smartphone, laptop e smart TV.

Il TP-Link AC1200 è una soluzione che amplia la portata del segnale Wi-Fi in modo semplice e pratico. E c’è anche il supporto del Wi-Fi 5, che permette di sfruttare sia la banda a 2,4 GHz che quella a 5 GHz. Questo significa che il dispositivo è compatibile con router e dispositivi più vecchi che utilizzano la frequenza a 2,4 GHz, ma può anche sfruttare le velocità più elevate e la minor interferenza offerta dalla banda a 5 GHz, se il router principale lo supporta.

Il ripetitore Wi-Fi di TP-Link può raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 1.2 Gbps. Una velocità di questo tipo consente di gestire senza problemi attività online che richiedono una connessione rapida, come lo streaming di video in alta definizione, il gioco online e il download di file di grandi dimensioni.

La configurazione del dispositivo è semplicissima. Basta premere il pulsante WPS sul router e il tasto WPS sul ripetitore TP-Link per dare il via alla connessione. Nel caso in cui il router sia privo del WPS, si può utilizzare l’applicazione gratuita Tether o l’interfaccia web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.