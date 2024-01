Ripetitore wireless TENDA A23 al 15% di sconto su Amazon

Sono moltissime le persone che hanno problemi di connettività in casa in quanto il Wi-Fi non arriva in tutti gli ambienti ed è per questo che serve un ripetitore.

Oggi parliamo del Tenda A23, dispositivo in grado di estendere il segnale su doppia banda. Il suo prezzo, in promo del 15% su Amazon, tocca i 33,99 €.

Il ripetitore perfetto per portare la rete in tutta casa

Questo ripetitore Wi-Fi riesce a coprire una superficie di circa 80 metri quadri, per cui si potrà dire addio a qualsiasi problema di rete. Riesce ad avere dunque un’ottima qualità grazie alle sue antenne che sono in grado di spostare il Wi-Fi 6 in tutta la casa. La configurazione avviene mediante l’applicazione.

Con una soluzione del genere dunque potrete salutare per sempre i problemi di rete in casa vostra. Ci sono diverse altre soluzioni molto simili, ma per quanto riguarda la qualità probabilmente siamo di fronte ad una delle migliori opportunità di questo mese di gennaio. Ricordiamo poi che l’istallazione è davvero molto semplice, per cui non avrete bisogno di un esperto.

Dopo averne visti veramente tanti, probabilmente ci ritroviamo di fronte ad uno dei ripetitori migliori in assoluto. Questo di Tenda è davvero molto equilibrato, bello esteticamente e estremamente performante. Sembrerà infatti di avere in casa un doppio modem, magari se ne comprate un paio, potrete posizionarli in più ambienti.

Ovviamente ne basterà solo uno per portare il segnale della parte della casa sprovvista di Wi-Fi, così da non avere più problemi. Oggi questo prodotto arriva in sconto su Amazon, diventando il ripetitore più vantaggioso in rapporto qualità-prezzo. Grazie all’offerta a tempo costa infatti il 15% in meno per un totale di 33,99 €, peraltro con un anno di garanzia e con spedizione entro domani a casa vostra.

