Riprese MOZZAFIATO con la action cam Apexcam 4K (-20%)

Se sei un’amante dell’avventura e vuoi catturare i momenti più emozionanti ad una qualità video eccezionale non devi fare altro che cliccare su “aggiungi al carrello”. La Apexcam 4K è una action cam robusta e resistente che registra video in modo nitido e dettagliato.

La videocamera arriva con un ricco kit di accessori e soprattutto oggi è scontata del 20% su Amazon. Calcolatrice alla mano, costa solo 55,99 euro, spedizione compresa.

L’Apexcam 4K è una action cam che offre la possibilità di registrare video ad alta definizione e scattare foto di qualità durante le avventure all’aperto. Per quanto riguarda i video, la risoluzione si spinge fino a quella 4K, che garantisce immagini nitide e dettagliate.

La fotocamera è dotata di un sensore da 20 megapixel che consente di catturare foto ad alta risoluzione con grande nitidezza e qualità. Inoltre, grazie al suo obiettivo grandangolare, offre un’ampia angolazione di visione che permette di catturare un campo visivo più ampio e includere più dettagli nelle riprese.

Per quanto riguarda le funzionalità, l’Apexcam 4K dispone di un sistema di stabilizzazione dell’immagine integrato che riduce le vibrazioni e i movimenti indesiderati durante la registrazione, garantendo video fluidi e stabili anche durante attività ad alta intensità.

La action cam è impermeabile e può resistere all’acqua fino a una profondità di circa 30 metri grazie alla custodia protettiva inclusa. Ciò la rende adatta per le attività subacquee come snorkeling e immersioni.

È inoltre possibile controllare la fotocamera tramite connessione Wi-Fi utilizzando un’app dedicata su smartphone o tablet. Questo permette di visualizzare, scaricare e condividere facilmente foto e video senza dover rimuovere la scheda di memoria. L’Apexcam 4K offre diverse modalità di registrazione, come il time-lapse, la registrazione in loop e il slow motion, che consentono di catturare video creativi e unici in base alle proprie preferenze.

L’action cam è dotata di uno schermo LCD integrato che permette di visualizzare le riprese in tempo reale e riprodurre i video e le foto direttamente sulla action cam.

Infine, la Apexcam 4K viene fornita con una vasta gamma di accessori, come supporti per il montaggio su bicicletta, casco o auto, un telecomando wireless e altro ancora. Questi accessori rendono la fotocamera versatile e adatta per diverse attività all’aperto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.