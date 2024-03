Risolvi il problema cavi con la CIABATTA a cubo, è quasi REGALATA su Amazon

Chiunque abbia problemi di cable-management, ovvero che riguardano l’organizzazione dei cavi elettrici in prossimità della scrivania, potrebbe oggi aver risolto. In sconto su Amazon infatti compare una splendida ciabatta elettrica a forma di cubo che concede più possibilità.

Il prodotto, molto ambito da tantissime persone che non attendevano altro che il ritorno in sconto, è realizzato davvero bene ed è compatibile con più dispositivi. In grado di ricaricare ad alta velocità una volta collegata la spina o il cavo USB, la ciabatta offre prestazioni di livello.

Lo sconto del 30% che Amazon mette a disposizione va applicato spuntando il coupon nella pagina di acquisto. Fatta questa operazione, il prezzo scende automaticamente a 27,99 €. Sono due gli anni di garanzia che il colosso consente e c’è anche la spedizione veloce.

La ciabatta che offre 3 prese AC e 4 porte USB ad alta velocità

Esteticamente si può vedere quanto sia curiosa questa ciabatta elettrica. Dalle perfette dimensioni di un cubo, riesce ad includere al suo interno in maniera quasi speculare ben 3 prese elettriche di tipo shuko, dunque compatibili con qualsiasi spina. Oltre a queste, ci sono 2 porte USB-A e 2 porte USB-C.

La potenza che la ciabatta offre è fino a 30 W, concedendo quindi la ricarica super veloce. Il vero punto di forza è proprio questo: caricare uno smartphone diventa molto più rapido del solito. È estremamente consigliata anche per chi viaggia, usandola come multi-presa.

Lo sconto che oggi Amazon offre è pari al 30% con il coupon in pagina. È in questo modo che la ciabatta a forma di cubo arriva a costare solo 27,99 €.