Risparmi in crescita con Conto Arancio grazie al 5% di interesse annuo

Risparmi in crescita grazie a Conto Arancio. Niente investimenti in borsa azzardati, ma soltanto un tasso del 5% annuo lordo per 12 mesi e su un massimo di 100.000 euro. Tutto questo si deve a ING, banca che non ha bisogno di presentazioni. Per aderire a questa straordinaria offerta, devi aprire contestualmente al Conto Arancio anche il Conto Corrente Arancio entro l’11 maggio 2024. Fallo, perché il tuo denaro ha bisogno di crescere concretamente anziché stare fermo un conto bancario senza interessi.

Risparmi in crescita e vantaggi che ti sorprenderanno con Conto Arancio

Sia il Conto Corrente Arancio che il Conto Arancio offrono una serie di vantaggi che trasformano entrambi i prodotti finanziari in scelta oculata in questi tempi in cui risparmiare su costi e commissioni è fondamentale.

Iniziamo dall’apertura e dalla gestione: entrambe sono gratuite. Quindi, niente costi aggiuntivi per attivare, gestire, trasferire o chiudere il tuo conto. Altro aspetto interessante è la gestione semplice e intuitiva dei conti, perché potrai farlo in autonomia tramite l’app ING o il sito web, quando e dove meglio credi.

Hai anche la disponibilità immediata del tuo denaro, poiché le somme depositate sul conto deposito sono sempre a tua disposizione e possono essere trasferite in qualsiasi momento sul conto corrente. Infine, la sicurezza garantita, in quanto ING aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Ciò vuol dire che le somme fino a 100.000 euro sono protette da ogni rischio di fallimento.

Per ottenere il 5% di interesse, devi accreditare lo stipendio oppure depositare almeno 1000 euro entro il 31 agosto. Ovviamente dopo aver aperto il Conto Corrente Arancio. Ti basta seguire pochi semplici passaggi direttamente dall’Area Riservata di ING o dal sito web. Risparmi in crescita con Conto Arancio: non lasciarti sfuggire questa opportunità!