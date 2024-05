Premium in prova per 3 mesi: registrati a Revolut

Il mondo della finanza personale sta subendo una rivoluzione grazie a servizi come Revolut, che trasforma il tuo smartphone in una vera e propria banca digitale. Se sei sempre in movimento e cerchi soluzioni finanziarie moderne e flessibili, Revolut potrebbe fare proprio al caso tuo. E per rendere tutto ancora più interessante, ora puoi accedere al piano Premium in prova per 3 mesi, del tutto gratuitamente!

Revolut Premium in prova per 3 mesi: i vantaggi

Revolut offre ben più di un semplice conto bancario. Si presenta come un hub finanziario completo, capace di assisterti in ogni aspetto delle tue finanze, dalla pianificazione del budget alla gestione delle spese, fino agli investimenti in azioni e criptovalute. Le opzioni non finiscono qui: ci sono conti condivisi e perfino conti dedicati ai minori, rendendo Revolut adatto a chiunque, dalle persone single alle famiglie numerose.

Iscriverti oggi significa poter godere di tutti i vantaggi esclusivi del piano Premium senza spendere un euro per i primi tre mesi. Tra questi vantaggi, troverai limiti di prelievo aumentati, estensioni delle assicurazioni di viaggio, e molto altro. È una fantastica opportunità per scoprire i numerosi benefici associati al livello Premium.

In più, i prelievi fino a 400 euro sono privi di commissioni, così come le conversioni di valute. Inoltre, nel momento in cui sarai in viaggio, si attiveranno i pacchetti assicurativi e potrai accedere alle lounge aeroportuali per stare più comodo.

Dopo i tre mesi di prova, il piano ha un costo di 9,99 € al mese. A questo punto, starà a te decidere se rinnovare Premium oppure passare al piano Standard gratuito.

Revolut è decisamente l’opzione migliore per chi viaggia frequentemente. Offre una carta multivaluta che facilita la gestione delle finanze in diverse valute e una copertura assicurativa completa per viaggiare senza pensieri. Unisciti a Revolut oggi stesso per reinventare il modo in cui gestisci le tue finanze personali, sfruttando l’offerta del Premium in prova per 3 mesi.