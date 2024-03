Risparmia 200€ su Apple MacBook Air 2022: lo SCONTO BOMBA su Amazon

Grande fine settimana di promozioni su Amazon: oltre a HUAWEI Band 8 al 34% in meno, infatti, sul sito di e-commerce puoi trovare anche il fantastico MacBook Air 2022 con chip M2 al 15% in meno, sconto che si traduce concretamente in un risparmio di 200 euro rispetto al prezzo di listino. Incredibile ma vero, si tratta del nuovo prezzo più basso di sempre!

Le caratteristiche tecniche di MacBook Air 2022

Come anticipato, questa iterazione di MacBook Air 2022 si presenta dotato del cuore pulsante Apple Silicon M2, chip proprietario realizzato per offrire performance elevate e limitare il più possibile i consumi. Lato memoria si trovano quindi 256 GB di archiviazione in SSD e 8 GB di RAM, il kit ideale per accompagnare CPU e GPU octa-core e raggiungere velocità supersoniche anche in multitasking.

Il notebook ultraversatile realizzato a Cupertino ha dunque un display Liquid Retina da 13,6″, per oltre 500 nit di luminosità e ampia gamma cromatica P3. La videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array e il sistema audio a quattro speaker con audio spaziale completano il comparto multimediale lasciandoti di stucco, a prescindere dal caso di utilizzo.

Facile da usare, questo MacBook può essere tuo a 1.149 euro al posto di 1.349 euro, con pagamento effettuabile in 5 mensilità senza interessi e consegna senza costi aggiuntivi entro una settimana.