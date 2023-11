Risparmia fino al 63% sui prodotti Kaspersky durante il Black Friday

Con l’imminente arrivo del Black Friday, si apre la finestra delle occasioni per accedere a vantaggiose offerte su Kaspersky, società specializzata nell’ambito della sicurezza informatica.

Un esempio lampante è rappresentato dalla suite Premium Total Security, arricchita da un abbonamento annuale a Safe Kids, il tutto con la possibilità di usufruire di uno sconto eccezionale fino al 63% sul prezzo di listino.

Kaspersky offre un livello avanzato di sicurezza contro i virus, sorvegliando costantemente le potenziali fughe di dati in tempo reale.

Include anche una VPN ad utilizzo illimitato, un password manager versatile e un repository dedicato ai documenti. A completare il pacchetto c’è un servizio di assistenza tecnica gestito da professionisti pronti ad aiutare in ogni situazione.

Questa soluzione è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Android e iOS. Per ulteriori dettagli, ti invitiamo a cliccare sul link qui sotto.

Kaspersky: sconti esclusivi per il Black Friday

Safe Kids di Kaspersky rappresenta il moderno alleato per garantire la sicurezza dei più piccoli. Le sue caratteristiche includono un sofisticato sistema di tracciamento GPS con notifiche immediate in caso di allontanamento da zone predefinite, la supervisione accurata della cronologia di ricerca su YouTube con blocco automatico di contenuti inadatti, filtri avanzati per controllare l’accesso a Internet e la gestione del tempo che si trascorre davanti allo schermo.

L’offerta di Kaspersky per il Black Friday non si esaurisce qui: la suite Plus Internet Security è in offerta al 63% di sconto, e offre una gamma completa di servizi che includono antivirus, ottimizzazione delle prestazioni, protezione dei pagamenti online, controllo delle fughe di dati e VPN illimitata.

Inoltre, il software Standard Antivirus è disponibile con uno sconto del 59%. Questa promozione è a tempo limitato e sarà accessibile solo per un breve periodo. Ti consigliamo vivamente di cogliere questa opportunità senza indugiare, affinché non perdi questa occasione unica.

