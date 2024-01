Risparmia fino al 66% con i super sconti su Norton 360

Proteggere i tuoi dispositivi non è mai stato così conveniente grazie alla straordinaria promozione di Norton Antivirus, che offre sconti eccezionali su tutta la gamma 360, arrivando fino al 66% di risparmio.

Le versioni incluse in questa offerta sono Norton Antivirus Plus, Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe e Norton 360 Premium, ciascuna con sconti diversificati.

Norton 360: le offerte da non perdere

Ecco tutte le offerte di Norton:

Norton Antivirus Plus : sconto del 42% – Ora a soli 19.99 Euro (utilizzabile su 1 dispositivo tra pc, mac, tablet o telefoni).

: sconto del – Ora a soli 19.99 Euro (utilizzabile su 1 dispositivo tra pc, mac, tablet o telefoni). Norton 360 Standard : sconto del 60% – Ora a soli 29,99 Euro (utilizzabile su 1 dispositivo tra pc, mac, tablet o telefoni).

: sconto del – Ora a soli 29,99 Euro (utilizzabile su 1 dispositivo tra pc, mac, tablet o telefoni). Norton 360 Deluxe : sconto del 66% – Ora a soli 34,99 Euro (utilizzabile su 5 dispositivi tra pc, mac, tablet o telefoni).

: sconto del – Ora a soli 34,99 Euro (utilizzabile su 5 dispositivi tra pc, mac, tablet o telefoni). Norton 360 Premium: sconto del 60% – Ora a soli 44,99 Euro (utilizzabile su 10 dispositivi tra pc, mac, tablet o telefoni).

Norton è un leader mondiale nel settore della cybersecurity e offre soluzioni affidabili e all’avanguardia. I prodotti Norton assicurano:

Protezione affidabile : una lunga storia di successo nel difendere gli utenti da malware, ransomware e minacce online, grazie a soluzioni costantemente aggiornate con le ultime tecnologie di sicurezza.

: una lunga storia di successo nel difendere gli utenti da malware, ransomware e minacce online, grazie a soluzioni costantemente aggiornate con le ultime tecnologie di sicurezza. Facilità di utilizzo estrema : interfacce intuitive e configurazioni semplici anche per gli utenti meno esperti di tecnologia.

: interfacce intuitive e configurazioni semplici anche per gli utenti meno esperti di tecnologia. Ampia gamma di funzionalità: oltre alla protezione dalle minacce online, Norton offre funzionalità di backup, controllo parentale, gestione delle password e altro ancora.

In particolare, Norton 360 garantisce una sicurezza completa per i tuoi dispositivi, difendendoli da malware, ransomware e minacce online. Approfitta subito di quest’offerta straordinaria per assicurare una protezione completa ai tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.