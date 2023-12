Risparmia fino all'80% su Movavi Video Editor e Suite: non perdere l'occasione

Se sei alla ricerca di un software pratico e potente per la creazione di video, Movavi Video Editor potrebbe essere la soluzione ideale per te.

Con un’interfaccia user-friendly e una serie di strumenti avanzati, questo software consente di realizzare video professionali in pochi minuti.

Tra le sue funzionalità, spiccano la possibilità di ritagliare i video, aggiungere musica, applicare filtri tra una selezione di ben 180 opzioni, utilizzare effetti di drag-and-drop, e molto altro ancora.

Puoi anche importare video da qualsiasi dispositivo, modificarli e condividerli direttamente sulle tue piattaforme social preferite.

Il prezzo annuale del singolo Video Editor è di 42,95 euro con diverse novità:

tagli precisi al fotogramma;

tracciamento del movimento tramite IA;

correzione del colore a livello professionale.

Però, l’offerta che conviene di più è Video Editor + Pacchetto d’effetti. Lo sconto qui è del 55% sul prezzo originario, che fa scendere il costo a 55,95 euro.

Ottieni video di alta qualità con Movavi Video Suite

Video Suite di Movavi è il piano più ricercato, poiché sono incluse le versioni 2024 di Video Editor, Video Converter e Screen Recorder. Il prezzo è di 67,95 euro all’anno.

Un’opzione ancora più conveniente è il piano Video Suite + Photo Editor, che offre il pacchetto video insieme al software di editing foto, attualmente in sconto a 77,95 € (anziché 173,95 euro).

Se la tua preferenza è per la versione illimitata, il piano Movavi Unlimited include Video Suite, Photo Editor, Slideshow Maker, Gecata e altri componenti aggiuntivi dell’Effects Store al prezzo di 119,95 euro l’anno (anziché 587,15 euro).

Le offerte di cui sopra hanno validità fino al 3 dicembre 2023. Puoi anche provare gratuitamente il software per 7 giorni, indipendentemente dal piano, e in caso di insoddisfazione, hai a disposizione una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Non farti sfuggire quest’opportunità di risparmio!

