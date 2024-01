Risparmia il 27% e compra l'altoparlante Soundcore più amato su Amazon

Molte persone credono che acquistare un altoparlante portatile di tipo Bluetooth sia semplice perché ce ne sono molti in commercio. In realtà non lo è, poiché bisogna affidarsi a dispositivi di livello per avere una resa qualitatevole. Il Soundcore Motion+ è un grande altoparlante e lo testimoniano le migliaia di utenti che lo hanno acquistato su Amazon.

Oggi sul famoso sito e-commerce il prodotto arriva con il 26% di sconto per un prezzo totale di 72,99 €.

Il Soundcore Motion+ è dotato di Hi-Res Audio, la potenza è di 30W

Dotato di una forma molto comune, questo speaker portatile riesce a fornire un audio ad altissima risoluzione grazie all’ottimizzazione offerta dalla tecnologia Qualcomm aptX. Il Soundcore Motion+ è un altoparlante davvero interessante anche per la sua potenza che è pari a 30W e che viene sprigionata soprattutto con bassi molto intensi.

Il tutto viene potenziato in tempo reale dalla nuova ed esclusiva tecnologia del brand denominata BassUp. Questo speaker è impermeabile grazie alla certificazione IPX7 e ci sono anche 12 ore di riproduzione grazie alla potente batteria da 6700 mAh.

Soluzioni di questo genere diventano interessanti per queste caratteristiche tecniche, per il brand che le assembla ma soprattutto per il prezzo di vendita. Il nuovo speaker di Soundcore ha già messo d’accordo migliaia e migliaia di utenti su Amazon: è uno dei più amati. Oltre 21.900 votazioni, quasi tutte positive con 5 stelle, sono la testimonianza migliore in assoluto.

Bisogna prendere al volo l’offerta a tempo che oggi il colosso e-commerce propone, siccome c’è uno sconto del 26%. Pertanto, ecco il prezzo crollare da 100 € a soli 72,99 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

