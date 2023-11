Risparmia il 65% sul primo anno con le offerte di Norton

Norton offre uno straordinario sconto del 65% sulla sua soluzione Premium per un periodo limitato, ora accessibile a soli 39,99 euro invece che 114,99 euro per il primo anno di abbonamento.

Questa promozione garantisce sia una notevole riduzione di prezzo che una protezione completa fino a 10 dispositivi.

Le incredibili funzionalità avanzate incluse nel pacchetto che non puoi perdere

Norton 360 Premium va oltre l’antivirus tradizionale, fornendo una difesa avanzata contro le minacce online esistenti ed emergenti.

Dotato di un antivirus avanzato, assicura la massima sicurezza per le tue informazioni riservate e finanziarie durante l’accesso online, offrendo una difesa in tempo reale.

Oltre alla protezione antivirus, Norton 360 Premium possiede diversi strumenti e servizi extra, tra cui una VPN sicura e anonima con crittografia avanzata per proteggere i tuoi dati sensibili e la tua navigazione web.

Il pacchetto offre anche un password manager per semplificare la gestione delle tue credenziali online in modo sicuro.

Per chi ha figli minorenni, il pacchetto include il parental control integrato per gestire le loro attività online. Inoltre, c’è un servizio di Dark Web monitoring che ti avvisa nel caso in cui le tue informazioni personali sono sul Dark Web e sono state compromesse.

Norton 360 Premium include anche SafeCam per PC, un tool che avvisa e blocca gli accessi non autorizzati alla tua webcam, garantendo una sicurezza digitale completa.

Approfitta dello sconto del 65% per il primo anno di abbonamento, disponibile per un periodo limitato. In caso di insoddisfazione, hai la possibilità di richiedere un rimborso entro 60 giorni. Garantisci la sicurezza dei tuoi dispositivi e della tua famiglia con questa offerta eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.