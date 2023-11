Risparmia l’85% su pCloud e proteggi i tuoi dati con crittografia e password manager

Durante questo Black Friday, tra le numerose offerte online, si distingue quella di pCloud, un servizio di cloud storage con oltre 19 milioni di utenti. Per i nuovi iscritti, pCloud offre uno sconto straordinario fino all’85% sui piani a vita e sul bundle 3 in 1, il quale presenta strumenti esclusivi.

Tutti i piani scontati di pCloud

Tra i piani individuali proposti, quello da 500 GB è proposto a soli 139 euro (-76%), il da 2 TB a 279 euro (-76%), e infine il da 10 TB a 890 euro (-85%). Tutti questi prezzi sono unica tantum, senza sottostanti abbonamenti o costi nascosti. Una volta acquistati, i piani saranno tuoi per sempre.

Per rendere l’offerta ancora più allettante, pCloud presenta un’opzione esclusiva solo per il Black Friday: bundle 3 in 1 a vita con 5 TB di spazio cloud, pCloud Pass e pCloud Encryption scontato dell’85%, che fa scendere il prezzo a soli 599 euro.

pCloud Encryption garantisce per tutti i file crittografia lato client, mentre pCloud Pass funge da password manager, migliorando la sicurezza online.

pCloud è una piattaforma di archiviazione cloud con data center negli Stati Uniti e in Lussemburgo, contando su oltre 19 milioni di utenti.

Con compatibilità multipiattaforma, offre applicazioni per MacOS, Windows, Linux e una desktop dedicata chiamata pCloud Drive. Le app per Android e iOS includono un caricamento automatico per liberare spazio sui dispositivi mobili.

Tra le molteplici funzionalità, pCloud offre backup automatici con pCloud Backup e opzioni di collaborazione per utenti e non.

Sfrutta i vantaggi dei sconti pCloud durante questo Black Friday, l’occasione unica per ottenere uno sconto impressionante fino all’85% sul bundle 3 in 1 e su tutti i piani a vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.