Risparmia ora 220 EURO sul notebook HP con Ryzen 5, offre Amazon

Amazon rende giustizia oggi alla grande qualità di HP per quanto riguarda i computer portatili. Uno degli esemplari più acquistati dell’ultimo periodo arriva infatti con un corposo sconto che permette a tutti di pensare ad un suo acquisto. Il computer infatti oggi costa il 31% in meno e garantisce specifiche tecniche degna di nota che possono permettere anche grande versatilità.

Il notebook di HP nella variante da 15″ costa oggi solo 479,99 € invece che 609,99 €. Sono compresi due anni di garanzia e la spedizione entro un solo giorno lavorativo.

Il notebook di HP ha 512 GB di SSD, è una bomba

Dal design bello come solo HP sa fare, questo splendido computer portatile è dotato di un bellissimo schermo da 15″. La risoluzione è in full HD per immagini nitide e colorate. Passando all’hardware, nulla da dire: si parte da un processore AMD Ryzen 5 5625U accompagnato da una memoria RAM da 8 GB e da un SSD da 512 GB. Il sistema operativo è Windows 11 Home e c’è anche una webcam in alta definizione. La colorazione è in argento, tipico del brand.

Qual è il motivo principale dunque per acquistare questo computer portatile? Oltre al prezzo, anche la grande qualità costruttiva. Da sempre HP rende disponibili dei prodotti molto resistenti ed allo stesso tempo leggeri da trasportare. Le specifiche tecniche fanno il loro gran lavoro, essendo perfette sia per un contesto business che puramente ricreativo. Il prezzo oggi è di soli 479,99 € grazie al 31% di sconto. Da ricordare che ci sono due anni di garanzia per qualsiasi evenienza e anche la spedizione rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.