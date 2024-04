Risparmia spazio con il MINI PC super POTENTE che oggi Amazon regala

Il concetto di mini PC può essere riassunto oggi con una grande offerta: il prodotto di NiPoGi con 256 GB di SSD è in sconto su Amazon. Il piccolo computer di una delle aziende leader nel settore è tornato con una promozione straordinaria, in grado di conferire risparmio e qualità allo stesso tempo.

Chi vuole avere un computer piccolo da utilizzare in casa senza ingombrare troppo e all’occorrenza da portare con sé in borsa, può fare bingo prendendo al volo questa offerta. Lo sconto del 25% garantisce un prezzo di 149,55 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Il mini PC con 256 GB di SSD è minuscolo e potente

Quando viene posizionato sulla scrivania, questo computer sembra essere una piccola scatoletta innocua ma basta accenderlo per dar vita ad un mondo fatto di prestazioni e qualità. Il mini PC di NiPoGi con a bordo il processore Intel Alder Lake-N95 include al suo interno anche una memoria RAM da ben 8 GB. A semplificare il tutto è la memoria veloce da 256 GB di tipo SSD.

Ormai è un dato di fatto: da quando esistono, gli utenti comprano in maggior parte mini PC per la propria configurazione desktop. Sono comodi da utilizzare, rapidi ma soprattutto versatili e disponibili per ogni esigenza. Oggi Amazon poi si mette a disposizione anche per quanto riguarda il prezzo di vendita: c’è un calo del 25% che annulla il vecchio prezzo di 200 €.

Il mini PC di NiPoGi oggi ha un prezzo di 149,55 € in una delle sue configurazioni più acquistate e a testimoniarlo sono le votazioni su Amazon. Una volta acquistato, bisogna aspettare due giorni per riceverlo e con due anni di garanzia al seguito, davvero ottimale.