Risparmia SPAZIO e SOLDI con il Mac mini con M2, Amazon lo REGALA

Il grande fascino del computer Apple può essere oggi l’obiettivo di tanti utenti grazie ad Amazon. Il modello Mac mini con a bordo il chip M2, potentissimo e super efficiente, è disponibile in grande sconto. Si tratta della variante 2023, praticamente l’ultima uscita, quella in grado di fungere non solo da computer desktop potentissimo, ma anche da vero e proprio pezzo di arredamento.

L’estetica di questo prodotto è disarmante, talmente bella da indurre quasi gli utenti a volersi portare con sé questo Mac mini anche quando escono. Se si aggiunge che poi il prezzo oggi scende del 21%, ecco che il desiderio diventa subito azione: bastano 759 € per portarlo a casa sfruttando i 200 € di sconto. Sono due gli anni di garanzia, di cui uno direttamente con Apple, e c’è anche la spedizione veloce in due giorni.

Il Mac mini 2023 è in sconto su Amazon, costa ben 200 € in meno

Esteticamente bellissimo e super compatto, questo Mac mini 2023 è un capolavoro anche dal punto di vista dell’efficienza. Le prestazioni sono di altissimo livello grazie alla presenza chip M2 e a 8 GB di RAM. Per l’archiviazione è come un SSD da 512 GB.

Il punto di forza di un computer desktop di questo tipo è la compattezza. Lo si può posizionare ovunque e si avrà una certezza: non ingombrerà mai. Il Mac mini 2023 è anche molto potente, tutto grazie al suo comparto hardware capeggiato dal processore proprietario Apple Silicon M2. Cosa manca dunque per rendere questo PC perfetto? Un prezzo accessibile, proprio come quello oggi disponibile su Amazon.

Grazie al 21% di sconto, il Mac mini costa solo 759 € includendo due anni di garanzia e la spedizione veloce in due giorni.