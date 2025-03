Risparmia sulla bolletta con Sorgenia: prezzo bloccato e sconto di 150€

In un momento di grande incertezza sui mercati energetici, Sorgenia propone un’offerta che garantisce stabilità e risparmio. Con il piano NEXT ENERGY SMART, puoi bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, proteggendo così il tuo budget familiare dalle continue oscillazioni dei prezzi. Inoltre, attivando questa offerta adesso, puoi ottenere un bonus fino a 150€ direttamente sulla bolletta.

Prezzi bloccati e nessuna sorpresa in bolletta: scopri Sorgenia

Scegliendo Sorgenia, ti assicuri tariffe trasparenti e senza costi nascosti:

Energia elettrica : 0,155€/kWh con un canone di servizio commerciale di 8€/POD/mese ;

: 0,155€/kWh con un canone di servizio commerciale di ; Gas naturale: 0,58€/Smc, con un costo di servizio di 8€/PDR/mese.

L’energia fornita da Sorgenia è 100% rinnovabile, proveniente esclusivamente da fonti verdi italiane, contribuendo attivamente alla tutela dell’ambiente.

Sorgenia offre un servizio completamente digitale, che permette di:

Attivare il contratto online in pochi minuti;

in pochi minuti; Gestire le bollette e monitorare i consumi tramite app e area clienti;

tramite app e area clienti; Evitare spese extra, grazie all’assenza di costi di attivazione o cauzioni per chi passa a Sorgenia.

L’intero processo, dalla sottoscrizione alla gestione delle utenze, è pensato per essere intuitivo e veloce, senza la necessità di supporto fisico o cartaceo. Sorgenia è una scelta ideale per chi cerca un’alternativa stabile e vantaggiosa per la fornitura di luce e gas. Bloccare il prezzo per 12 mesi significa poter pianificare meglio le spese domestiche, evitando spiacevoli sorprese. Inoltre, il bonus fino a 150€ in bolletta rappresenta un ulteriore incentivo a scegliere un fornitore che offre energia sostenibile e un servizio trasparente.

Visita il sito ufficiale di Sorgenia per scoprire tutti i dettagli dell’offerta e attivare subito il piano NEXT ENERGY SMART. Risparmia sulla bolletta, proteggi l’ambiente e goditi la tranquillità di un prezzo fisso per un anno.