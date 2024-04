RISPARMIO assurdo sullo speaker BOSE SoundLink Flex, è in PROMO

Il marchio Bose da sempre è quello preferito degli amanti della musica e del suono in generale. Nessun brand riesce ad offrire prestazioni così incredibili e soprattutto prodotti dalla qualità così alta, esattamente come lo speaker Bluetooth SoundLink Flex. Proprio oggi, grazie ad Amazon, il dispositivo è in sconto con il 20% in meno sul prezzo originale.

Grazie alla sua potenza e diventato uno degli altoparlanti wireless più acquistati in assoluto, con una media davvero altissima. Il Bose SoundLink oggi è disponibile sul sito e-commerce con un prezzo di soli 135,99 € e con due anni di garanzia.

Il SoundLink Flex di Bose è in sconto su Amazon, costa il 20% in meno

La sua forma e le sue linee rendono il tutto più armonioso, conferendo al SoundLink Flex un aspetto aggressivo ed elegante allo stesso tempo. Bose ha dotato questo dispositivo di una nitidezza del suono stratosferica e di bassi davvero corposi, come se suonasse una cassa grande almeno il triplo.

C’è l’impermeabilità grazie allo standard certificato IP67 e c’è anche una batteria che conferisce fino a 12 ore di autonomia.

Sono chiari a tutti i punti di forza di questo straordinario speaker portatile di Bose. Non a caso è uno dei più acquistati su Amazon, con votazioni ottime che hanno una media di 4,7 stelle. In primis è molto leggero e compatto quanto basta, soprattutto in rapporto alla sua potenza smisurata. In secondo luogo è impermeabile e dunque non è motivo di apprensione quando lo si porta in spiaggia o in piscina. Infine non si può biasimare il prezzo di vendita che oggi cala del 20% su Amazon.

Questo SoundLink Flex di Bose è una vera sorpresa: nessuno si aspettava che potesse scendere improvvisamente a 135,99 €. Amazon offre anche due anni di garanzia oltre alla spedizione rapida in 24 ore.