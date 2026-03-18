Il ritorno delle cassette con USB-C e Bluetooth sorprende tutti

La fruizione musicale digitale ha raggiunto livelli di accessibilità impensabili fino a pochi anni fa, ma l’abbondanza di cataloghi e playlist automatizzate ha introdotto un effetto collaterale concreto: la difficoltà di scegliere. E così, un’azienda storica come Maxell (sotto il controllo di Hitachi) ha proposto il ritorno ai dispositivi analogici rivisitati in chiave moderna. Tra questi, il nuovo lettore di cassette ha attirato un’attenzione sorprendente, fino a esaurire rapidamente le scorte su Amazon al prezzo di circa 100 dollari.

Il fenomeno non nasce dal nulla: secondo i dati della Recording Industry Association of America, le vendite di cassette Oltreoceano hanno registrato una crescita costante negli ultimi anni, segno di un interesse rinnovato verso supporti fisici e modalità di ascolto che ci riportano a un fulgido passato.

Un lettore di cassette analogico con interfacce contemporanee

Il dispositivo di Mawell mantiene il cuore tecnologico di un classico lettore di audiocassette, ma introduce componenti che lo rendono compatibile con le abitudini odierne.

La presenza della porta USB-C consente una ricarica rapida e standardizzata, superando i limiti dei vecchi sistemi a batterie sostituibili. Accanto a questa scelta, il supporto Bluetooth audio permette di collegare cuffie wireless o speaker moderni, eliminando la dipendenza dal solo jack analogico da 3,5 mm.

La combinazione tra trasmissione analogica del segnale e output digitale wireless implica l’integrazione di un convertitore interno che trasforma il segnale magnetico in un flusso digitale compatibile con i codec Bluetooth più diffusi, come SBC e AAC. Questo passaggio introduce inevitabilmente una compressione del segnale, ma offre una flessibilità d’uso impensabile per i lettori portatili degli anni ’90.

L’unione tra la trasmissione analogica del segnale e l’uscita wireless digitale richiede la presenza di un convertitore interno che traduce il segnale magnetico (cioè l’informazione audio letta dal supporto ovvero la storica audiocassetta) in dati digitali. I dati sono poi codificati in formati compatibili con i principali codec Bluetooth, come SBC (sistema standard di compressione audio) e AAC (un formato più avanzato che offre una qualità migliore a parità di dimensioni).

Il processo comporta inevitabilmente una perdita di informazioni dovuta alla compressione del segnale, ma permette una libertà di utilizzo e una comodità di ascolto che erano impossibili con i dispositivi portatili degli anni ’90.

Design compatto e autonomia ottimizzata

L’estetica del dispositivo riflette una progettazione minimalista, con una scocca bianca compatta e una clip pensata per l’utilizzo in mobilità. I controlli fisici restano centrali: pulsanti dedicati per play, stop, riavvolgimento e avanzamento rapido garantiscono un’interazione diretta, senza interfacce touch.

Dal punto di vista energetico, Maxell dichiara un’autonomia fino a 11 ore in modalità Bluetooth. Il dato suggerisce l’impiego di una batteria agli ioni di litio integrata, probabilmente con capacità compresa tra 800 e 1.200 mAh, ottimizzata per sostenere sia il motore meccanico di trascinamento del nastro sia il modulo radio. Un indicatore LED consente di monitorare lo stato di carica, evitando spegnimenti improvvisi durante l’uso.

Nonostante l’integrazione di tecnologie moderne, il dispositivo mantiene una filosofia d’uso volutamente restrittiva. Non supporta la registrazione su nastro e non offre alcuna forma di riproduzione digitale diretta, come file MP3 o streaming locale. La scelta riduce la complessità hardware e software, ma limita l’appeal per chi cerca un dispositivo ibrido più versatile.

L’assenza di funzionalità di registrazione implica anche la mancanza di circuiti dedicati per incidere il segnale su nastro magnetico, riducendo costi e consumi. Allo stesso tempo, la mancanza di uno slot per schede microSD esclude qualsiasi utilizzo come player digitale autonomo, mantenendo il focus esclusivamente sull’esperienza analogica.

Il ritorno del supporto fisico tra nostalgia e controllo

La diffusione di piattaforme di streaming ha modificato radicalmente il concetto di proprietà musicale. Le librerie digitali, pur essendo estese, restano vincolate a licenze, abbonamenti o pubblicità nei profili gratuiti.

L’architettura attuale del dispositivo lascia spazio a possibili evoluzioni. L’integrazione di un decoder per file compressi e di uno slot microSD rappresenterebbe un’estensione naturale, consentendo la riproduzione di contenuti digitali senza compromettere la funzione principale. Una soluzione di questo tipo richiederebbe l’aggiunta di un microcontrollore dedicato e di un firmware capace di gestire filesystem e codec audio.

Un ulteriore sviluppo potrebbe riguardare il supporto a codec Bluetooth avanzati come aptX o LDAC, capaci di migliorare la qualità audio in trasmissione wireless. Tuttavia, tali implementazioni comporterebbero un incremento dei costi e una maggiore complessità nella gestione energetica.

Il paradosso della qualità audio

Le cassette non sono mai state sinonimo di alta fedeltà. Anche nei loro anni migliori, soffrivano di rumore di fondo, usura meccanica e limitazioni importanti. Rispetto a CD o file digitali lossless, il divario qualitativo è significativo.

Eppure, il dibattito non si esaurisce nella qualità tecnica. Molti appassionati parlano di “calore” del suono analogico, una caratteristica spesso legata più alla distorsione armonica che a una reale superiorità acustica.

Curiosamente, anche tra gli utenti emergono posizioni contrastanti. C’è chi considera il ritorno delle cassette un esercizio privo di senso e chi invece lo interpreta come una reazione alla smaterializzazione totale dei contenuti digitali.

Retrocompatibilità emotiva: tra vinili, CD e MiniDisc

Il fenomeno non riguarda solo le cassette. Negli ultimi anni si è assistito a una riscoperta generalizzata dei supporti fisici: vinili, CD e persino MiniDisc.

Ogni formato risponde a esigenze diverse. Il vinile privilegia la dimensione rituale e collezionistica, il CD garantisce qualità audio superiore e praticità, mentre il MiniDisc – spesso citato con nostalgia – rappresentava un compromesso tecnologico avanzato per l’epoca, con registrazione digitale e resistenza agli urti.

Le cassette occupano una posizione peculiare: non eccellono né per qualità né per comodità. Il loro fascino risiede altrove, in una dimensione più personale e “artigianale”, fatta di mixtape, registrazioni domestiche e imperfezioni.