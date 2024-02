Il ritorno del MITO: il Motorola RAZR 40 Ultra è scontato di 501€

Il RAZR V3 è stato uno dei telefoni cellulari più amati in assoluto, principalmente per il suo design premium. Da qualche anno il dispositivo è tornato in commercio sotto forma di smartphone pieghevole, ed è un capolavoro. Il Motorola RAZR 40 Ultra, con il suo splendido display pOLED da 6,9″ è una goduria per gli occhi e oggi è scontato di ben 501€ su Amazon.

L’articolo è venduto e spedito da Mondocasanew, venditore professionale con 81% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Potenza e stile: il Motorola RAZR 40 Ultra è il pieghevole del momento

Leggero e ultra sottile, il RAZR 40 Ultra si apre per rivelare un magnifico display pOLED FHD+ da 6,9 pollici. La cerniera, migliorata rispetto ai modelli precedenti, rende il display quasi privo di pieghe quando aperto, offrendo un’esperienza touchscreen impeccabile. Da chiuso, con il display esterno multifunzione da 3,6″ a disposizione, lo smartphone può contare su un look elegante e compatto.

Il cuore pulsante del pieghevole è il processore Snapdragon 8+ Gen 1, che garantisce velocità 5G fulminee, un’esperienza di gioco impareggiabile, funzionalità avanzate per foto e video e un’ottima efficienza energetica. La batteria da 3800 mAh offre un’autonomia di tutto rispetto, accompagnandoti per tutta la giornata.

Il comparto fotografico è progettato per competere con i migliori smartphone sul mercato. La fotocamera principale da 12 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) cattura immagini nitide e luminose in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera frontale da 32 MP è perfetta per selfie impeccabili e videochiamate di alta qualità.

Il sistema operativo, infine, è Android 13 ed è completo di tutte le applicazioni di Google per un’esperienza completa e senza compromessi. Essendo il RAZR 40 Ultra uno smartphone molto recente, in futuro riceverà aggiornamenti software e patch di sicurezza.