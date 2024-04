Rivolta contro HP: alcune stampanti non funzionano senza l'app HP Smart

Attraverso la sua funzione Dynamic Security (Sicurezza dinamica, in italiano), HP blocca le stampanti che usano cartucce non originali. Il comportamento specificato nel firmware della stampante è attualmente al centro di una vertenza legale che ha assunto le caratteristiche di class action. Da parte sua, HP ha portato diverse tesi in sua difesa lanciandosi anche in un’affermazione che ha fatto molto discutere: le cartucce non originali possono contenere malware.

Adesso la polemica sta montando a fronte di un altro comportamento “anomalo” rilevato da molti utenti. Alcune stampanti HP+ possono funzionare solo quando sul sistema risulta installata l’applicazione HP Smart.

HP+ è una soluzione di stampa intelligente basata sulla tecnologia cloud integrata in alcune stampanti HP selezionate. Offre funzionalità avanzate, aggiornamenti automatici, maggiore sicurezza e altri benefici per gli utenti finali. Include 3 mesi di servizio Instant Ink, che consente agli utenti di stampare fino a 1500 pagine al mese (a seconda del piano scelto) e ricevere cartucce d’inchiostro a casa prima che esse si esauriscano.

L’app HP Smart consente agli utenti di stampare e scannerizzare da qualsiasi dispositivo, ovunque, e include funzionalità avanzate di scansione, modifica dei documenti e invio fax. L’app si integra anche con i principali servizi cloud per una facile condivisione e archiviazione dei documenti.

Alcune stampanti possono stampare soltanto con l’app HP Smart installata

Come si vede ad esempio in questo post, la stampante si rifiuta di produrre i documenti ricevuti se non previa installazione dell’app HP Smart.

La contestazione degli utenti è chiara: perché bisogna per forza installare un’applicazione dedicata quando, per far funzionare una stampante, sono sufficienti i driver corrispondenti?

La gamma di stampanti HP+ integra modelli che dispongono di tecnologie all’avanguardia e propongono funzionalità intelligenti per ottimizzare tempi e costi nel lavoro di ogni giorno. Perché, allora, si chiede un utente HP, “chiedere di installare software ingombranti invece di limitarsi a facilitare l’installazione dei driver? Sebbene la stampante funzioni, la decisione (di imporre l’utilizzo di HP Smart, n.d.r.) di fatto “rompe” la stampante finché l’utente non installa il software non necessario“.

Spulciando tra i messaggi inviati al supporto HP, si scopre che alcune segnalazioni risalgono al 2022 e mettono in evidenza la stessa problematica. Prima dell’acquisto, è sempre essenziale verificare le informazioni condivise da HP con la clientela. La necessità di installare l’app HP Smart per poter inviare documenti in stampa dovrebbe infatti essere in ogni caso esplicitata.

Credit immagine in apertura: iStock.com – KathyDewar