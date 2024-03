Rivoluziona il tuo stile di vita con uno smartwatch: solo 32,99€

Solo il mese scorso ne sono stati venduti oltre 300 su Amazon e la sua valutazione (basata su oltre 4.500 voti) è di 4,5 stelle su 5. Insomma, pur non essendo un top di gamma, questo smartwatch pare abbia tanto da offrire. Che poi costa davvero pochissimo: solo 32,99 euro (spedizione compresa) applicando lo sconto di 7€ tramite coupon.

Include tutte le feature per attività fisica, benessere e notifiche dalle principali app, quindi perché non dargli una chance?

Sarà anche low cost, ma a questo smartwatch non manca davvero nulla: su Amazon lo sconto è doppio

Lo smartwatch di Nerunsa è un dispositivo versatile e con tante funzionalità. Può quindi aiutarti a migliorare il tuo benessere, il tuo stile di vita e anche le modalità con cui ti alleni. Con un design elegante e moderno (chiaramente ispirato ad Apple Watch), questo smartwatch è adatto sia per lui che per lei e offre una vasta gamma di funzioni per soddisfare le esigenze quotidiane.

Al pari di altri indossabili più costosi, monitora la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tiene traccia della qualità del sonno, funge da contapassi e calcola le calorie bruciate. Insomma, monitora davvero di tutto, e lo fa anche con precisione, come testimoniano i commenti degli utenti che lo hanno acquistato.

Per chi svolge attività sportive, il dispositivo da polso (impermeabile, IP68) riconosce ed è in grado di monitorare oltre 100 tipologie di sport, dal ciclismo al nuoto.

Infine, il device si sincronizza con il tuo smartphone e ti permette di ricevere direttamente sul polso le notifiche di app come WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram. Non mancano poi le app preinstallate utili per gestire la riproduzione di contenuti multimediali, controllare da remoto la fotocamera, dare uno sguardo alle previsioni meteo e così via.