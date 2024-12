Roaming zero: dall'1 gennaio 2025 sarà più conveniente navigare in Europa

Domani è 1 gennaio 2025 e parte ufficialmente il nuovo anno. C’è una grande novità che riguarda il roaming in Europa: il costo all’ingrosso per i servizi dati diventerà molto più vantaggioso. Tutto ciò arriva grazie al regolamento europeo sul roaming zero (2022/612), il quale venne approvato nel 2022. Questa nuova norma stabilisce una progressiva riduzione dei prezzi fino al 2032.

Anno dopo anno dunque si arriverà a vantaggi sempre più tangibili per gli utenti che viaggiano con la loro promozione telefonica.

Cosa cambia dal 2025 per il roaming in Europa

A partire dal nuovo anno, il costo all’ingrosso per i dati scenderà da 1,55 euro a 1,30 euro per GIGA, con ulteriori riduzioni previste nei prossimi anni:

2026 : 1,10 euro/GIGA;

: 1,10 euro/GIGA; 2027-2032: 1,00 euro/GIGA.

Questa diminuzione si tradurrà in un aumento dei GIGA disponibili per gli utenti nei pacchetti in roaming zero. Gli operatori telefonici mettono a disposizione strumenti per calcolare i GIGA inclusi, ma è possibile anche utilizzare una formula manuale:

GIGA disponibili = (costo mensile del pacchetto IVA esclusa / 1,30) x 2

Anche i costi extra-soglia e quelli all’ingrosso per chiamate e SMS saranno ridotti:

Extra-soglia dati : da 0,00189 a 0,00154 euro/MB ;

: da 0,00189 a ; Chiamate vocali : da 0,022 a 0,019 euro/minuto ;

: da 0,022 a ; SMS: da 0,004 a 0,003 euro per messaggio.

Operatori e paesi inclusi

Alcuni operatori, come TIM, WindTre, Iliad, Vodafone e Ho. Mobile, hanno già applicato i nuovi massimali in anticipo. Per quanto riguarda i Paesi coperti, il roaming zero continua a includere tutti gli Stati membri dell’UE e altri Paesi europei come Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Il Regno Unito è ancora incluso, salvo eventuali modifiche future.

Tra i Paesi coperti troviamo: Austria, Belgio, Francia (incluse regioni d’oltremare come Guadalupa e Martinica), Germania, Spagna, Svezia, e molti altri.

La convenienza dunque verrà accentuata, con il roaming zero che garantirà agli utenti una connessione costante e senza costi aggiuntivi con ancor più giga a disposizione. Chi viaggia spesso quindi affronterà il nuovo anno con un sorriso in più.