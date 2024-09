Rimani connesso ovunque all'estero, risparmiando il roaming: scopri come

Rimanere senza internet durante un viaggio all’estero può rivelarsi un grande ostacolo. Che si tratti di lavoro o di una vacanza, avere una connessione stabile è importante anche solo, banalmente, per trovare l’hotel o un punto d’interesse.

Tuttavia i costi del roaming, specialmente fuori dall’Europa, possono tuttavia diventare esorbitanti: per questo motivo dovresti considerare le eSIM, tessere telefoniche “virtuali” che ti permettono di navigare ovunque. Ad esempio con Saily, servizio della famiglia di NordVPN, puoi rimanere connesso in più di 150 Paesi, senza le preoccupazioni legate ai costi del roaming.

Come funziona l’eSIM di Saily?

Le eSIM di Saily sono progettate per offrirti massima libertà di connessione ovunque tu vada. Viaggiare con Saily significa avere internet sempre a portata di mano, risparmiando tempo e denaro. Tra i principali vantaggi c’è la copertura globale in oltre 150 Paesi, che ti permette di rimanere connesso in gran parte del mondo senza cambiare SIM o acquistare piani separati per ogni Paese.

Il risparmio è assicurato: con Saily puoi evitare i costi elevati del roaming e navighi a tariffe molto più vantaggiose. Infatti, i piani sono flessibili e trasparenti, progettati per adattarsi a ogni tipo di viaggiatore: puoi scegliere la durata del piano e la quantità di dati da acquistare in base alle tue necessità.

Utilizzare la eSIM Saily è semplicissimo: prima di partire, scegli il piano dati che preferisci e scarica l’applicazione sul tuo smartphone seguendo le istruzioni per configurare l’eSIM. Al tuo arrivo a destinazione, il piano si attiverà automaticamente e potrai iniziare a navigare fin da subito. Nessuna procedura complicata, nessuna attesa: sarai online in pochi istanti.

Per qualsiasi problema durante il tuo viaggio, potrai sempre contattare l’assistenza clienti in chat 24/7. Collegati al sito web ufficiale di Saily per visualizzare gli oltre 150 Paesi supportati e i relativi piani eSIM disponibili.