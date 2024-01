Puoi dire addio alle noiose e faticose pulizie di casa perché oggi su Amazon puoi acquistare il robot aspira e lavapavimenti iRobot Roomba ad un prezzo super scontato. Non solo, grazie al servizio Cofidis, puoi ulteriormente alleggerire la spesa pagandolo in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Praticamente risparmi 150 euro!

iRobot Roomba 2 in 1 il tuo più grande alleato nelle pulizie di casa

Goditi un’aspirazione super efficace, il robot iRobot Roomba aspira polvere, sporco e detriti da pavimenti e tappeti con una spazzola a V e due spazzole laterali. Inoltre per meglio adattarsi alle tue esigenze di pulizia è dotato di due modalità di aspirazione.

Il sistema di navigazione intelligente con spostamento in linea retta utilizza sensori di riconoscimento del pavimento per pulire in modo logico e mirato seguendo percorsi precisi. Pavimenti puliti tutti i giorni, il sistema di lavaggio utilizza un panno in microfibra con una speciale struttura scanalata. E poi hai anche la possibilità di personalizzare la pulizia con tre differenti modalità di lavaggio.

Questo robot impara le tue abitudini e suggerisce programmi in base alle tue necessità. Può per esempio suggerirti pulizie extra per mantenere la casa sempre pulita come durante il periodo della muta del pelo degli animali. Preparati a goderti la serenità di una casa pulita e ordinata con iRobot Roomba Combo che sfrutta la tecnologia intelligente iRobot OS per memorizzare le tue routine e pulire in funzione del tuo stile di vita.

Il marchio iRobot ha oltre 30 anni di esperienza e innovazione nel mondo della robotica, con oltre 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo.

Prendilo ora su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.