Robot aspira e lavapavimenti Rowenta: la tua casa sarà sempre super pulita senza che ti faccia nulla!

Goditi tutta la comodità della pulizia automatica unita a prestazioni senza compromessi grazie al motore digitale del robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer, con una potenza di aspirazione fino a 12000 Pa.

Grazie alla tecnologia laser Smart Exploration 8.0 il robot scansiona ogni stanza, rileva gli ostacoli e crea una mappa accurata della tua casa per un percorso di pulizia mirato e personalizzato. Il robot crea e memorizza mappe interattive di ogni stanza per una copertura completa. Potrai scegliere tu le aree da pulire e la frequenza, definire zone off-limits, stabilire percorsi di pulizia personalizzati e molto altro.

L’aspirapolvere robot Rowenta è dotato di sistema Aqua Force per aspirare e lavare in una sola passata. La spazzola motorizzata Animal Turbo e le spazzoline laterali catturano ogni tipo di sporco, inclusi i peli di animale. Si tratta di un robot intelligente difatti identifica la tipologia di superficie e adatta automaticamente la potenza di aspirazione. Grazie alla funzione Charge&Go torna automaticamente alla base per la ricarica e, una volta terminata, riprende dal punto in cui ha interrotto.

Compatibile con l’app dedicata gratuita (per iOS e Android) e con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, per un completo controllo delle sessioni di pulizia anche quando si è fuori casa. Dotato di spazzola Animal Turbo per i peli di animale, panno Animal Scrub per eliminare anche le macchie più ostinate, spazzola con setole e spazzola Fluffy per i pavimenti delicati. Infine il panno elettrostatico Allergy cattura le particelle di polvere.

