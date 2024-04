Robot aspira e lavapavimenti Xiaomi a PREZZO SCONTATISSIMO ora su Amazon!

Per te che sei stufo di pulire il pavimento di casa ogni giorno abbiamo scovato una promo pazzesca! Solo per oggi e solo su Amazon puoi acquistare il robot aspira e lavapavimenti Xiaomi Vacuum S12 ad un prezzo scontatissimo.

Risparmi oltre 55 euro e lo paghi solamente 199,99 euro un prezzo davvero minuscolo per un elettrodomestico che farà le pulizie di casa al posto tuo!

Inoltre, grazie al servizio Cofidis, Amazon ti da la possibilità di alleggerire ulteriormente la spesa pagando il tuo nuovo robot in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Robot aspira e lavapavimenti Xiaomi Vacuum S12: il tuo super alleato nelle pulizie di casa!

Il robot S12 di Xiaomi è dotato di tecnologia di navigazione laser, in grado di eseguire scansioni a 360°, identificare rapidamente l’ambiente domestico e creare una mappa dell’abitazione accurata. Dotato anche di un sensore di distanza laser all’avanguardia che consente un posizionamento preciso, misurazioni accurate della distanza e prestazioni ottimi.

Grazie poi al potente motore senza spazzole da 4.000Pa rimuove polvere e capelli con facilità. È inoltre dotato di un serbatoio dell’acqua e di un pratico contenitore della polvere 2-in-1. Il serbatoio dell’acqua intelligente rilascia l’acqua in modo uniforme per assicurare un’umidità costante senza bagnare il pavimento. Sono disponibili tre diverse impostazioni dell’acqua per i diversi materiali del pavimento.

La pulizia a forma di S assicura efficienza, mentre quella a forma di Y simula la pulizia manuale, lavando ripetutamente da sinistra a destra per assicurare una rimozione efficace delle macchie sul pavimento. Una batteria da 3200 mAh alimenta il robot aspirapolvere e garantisce un’autonomia di 130 minuti di pulizia in modalità standard. I numerosi sensori consentono al robot di riconoscere ambienti complessi, riducendo in modo efficace la probabilità di urtare ostacoli o bloccarsi.

Utilizza l’app Xiaomi Home per controllare il robot aspirapolvere da remoto e tenere traccia dell’avanzamento della pulizia.

Approfitta della possibilità di risparmiare oltre 55 euro e acquistalo su Amazon!