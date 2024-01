Robot aspirapolvere 6000Pa, sconto FOLLE di 300€ valido solo OGGI: approfittane subito

Pulire casa dopo un turno di 8 ore? Impossibile. Ecco, che arriva in aiuto qualcosa di davvero furbo ed utile alla tua quotidinità, oggi ti puoi portare a casa il robot aspirapolvere di Roborock, a solamente 499€, invece di 799€. Corri subito su Amazon, perchè è valido solo oggi lo sconto.

Offerta davvero pazza. Ecco, la soluzione, il robot Roborock, oggi con sconto pazzo del 38%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionarlo, così al checkout troverai tutto scontato automaticamente.

Robot Aspirapolvere con Doppia Spazzola, Aspirazione 6000P

Questo robot aspirapolvere è davvero l’offerta top che stavi aspettando su Amazon. Modello davvero super silenzioso, facile da utilizzare e programmare. Ne restano pochissimi!

S8 ha una potenza di aspirazione maggiore rispetto a qualsiasi precedente robot aspirapolvere Roborock, generando un massimo di 6000 Pa. È più del doppio della potenza di S7. Raccoglie rapidamente detriti, capelli, polvere e altro da pavimenti duri e tappeti.

Roborock S8 robot lavapavimenti e aspirapolvere ha una doppia spazzola principale in gomma che può rimuovere efficacemente sporco e piccole particelle di polvere, ridurre i grovigli di capelli e spazzare, rendendo la tua casa più pulita che mai.

Roborock S8 robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura con lavaggio sonico che strofina fino a 3.000 volte al minuto e solleva il mocio fino a 5 mm per spostare l’asciugatura profonda sulle macchie.

Dotato di rilevamento ostacoli a luce strutturata 3D: un processo che utilizza un modello proiettato su una scena e utilizza la deformazione del modello per riconoscere gli ostacoli con precisione per far pensare il robot aspirapolvere S8 in modo più intelligente, lavorare più velocemente, più facilmente che mai.

Questo robot aspirapolvere è davvero incredibile, oggi con uno sconto davvero pazzo. Corri subito su Amazon, prima che possa davvero terminare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.