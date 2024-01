Robot aspirapolvere a 99 EURO, non è un sogno: è al 38% su Amazon

È inutile ricamarci intorno: le pulizie in casa diventano molto più semplici quando si ha un robot aspirapolvere al seguito. Oggi su Amazon ce ne sono davvero tanti disponibili, molti davvero validi e anche costosi, ma la grande offerta riguarda un prodotto molto scelto ultimamente del calibro del Cecotec Conga 999 Origin Genesis.

Il dispositivo, dotato di un’ottima autonomia e soprattutto di più programmi disponibili per la pulizia, arriva oggi con il 38% di sconto sul sito e-commerce. Proprio per questo il prezzo scende a soli 99 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro un paio di giorni.

Il robot di Cecotec è in promo, le specifiche tecniche

Dalla solita forma circolare, questo robot aspirapolvere di Cecotec è in grado di svolgere le sue funzioni in piena piena tranquillità con l’applicazione ufficiale. Grazie ad un’autonomia di 120 minuti, riesce a percorrere tutto lo spazio designato rimuovendo ogni residuo di sporco, il tutto anche grazie alla sua potenza da 1000 pa.

Ci sono 5 programmi di pulizia e 2 livelli diversi per soddisfare le proprie esigenze, insieme anche alla funzione di asciugatura del pavimento. Esatto: può anche anche lavare i pavimenti.

Quando bisogna acquistare un robot aspirapolvere, serve capire quali sono le proprie esigenze. Come dimostrato dalle specifiche tecniche raccontate qualche riga più in alto, questo prodotto di Cecotec è in grado di tenere alla larga la polvere e tutti i peli o quei granuli di sporcizia minimi. Non bisogna dunque aspettarsi, soprattutto a questo prezzo, di avere un prodotto che sia in grado di svolgere la funzione di vero e proprio domestico addetto alle pulizie.

Oggi, grazie alla grande offerta di Amazon che propone il robot con il 38% di sconto, il prezzo finale sarà di soli 99 €. Ovviamente la spedizione sarà rapida ed inclusa e ci saranno anche due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.