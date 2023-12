Robot aspirapolvere Beko potentissimo su Amazon in OFFERTA

La necessità di acquistare un robot aspirapolvere potrebbe essere soddisfatta grazie alla presenza su Amazon di un ottimo esemplare. Il prodotto di Beko è performante, elegante e silenzioso.

Lo trovate disponibile sul sito e-commerce con uno sconto del 5% e con un prezzo finale di soli 164,99 €.

Il robot di Beko è fenomenale, ecco le sue specifiche tecniche

Beko ha dato vita ad un bel dispositivo, un robot performante ed attento ad ogni esigenza dell’utente. Questo aspirapolvere si dedica alla pulizia automatica ed è dotato di una potente aspirazione da ben 2000 Pa e 5 programmi di pulizia. Grazie alla tecnologia avanzata di navigazione, il dispositivo sarà in grado di rilevare ostacoli e si muoverà senza problemi nell’ambiente. Chiaramente sarà poi l’utente stesso da remoto a monitorare al meglio tutte le attività del robot.

La pianificazione personalizzata ad esempio consente di programmare il prodotto di Beko per pulire in orari ben precisi, soprattutto quando non ci si trova in casa. Si potrà ottenere il massimo sfruttando la funzione di aspirazione e lavaggio con il mop integrato.

Ovviamente non bisogna avere paura che il dispositivo vada ad urtare presso altri oggetti rompendoli. È infatti dotato di sensori anticollisione e del rilevamento dei dislivelli, per cui non potrà neanche cadere da eventuali scale.

Nessun problema di rumore inoltre: il robot opera in modo silenzioso, ad un rumore massimo di 65dB, consentendo dunque di continuare le proprie attività senza alcun disturbo.

Oggi, con il 5% di sconto, il prodotto è disponibile su Amazon a 164,99 €. Vi consigliamo allo stesso tempo di fare presto visto che è presente in scorte limitate. Arriverà a casa vostra domani o il 15 dicembre con spedizione rapida e gratuita.

