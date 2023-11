Robot aspirapolvere con Alexa sotto i 100 euro, Amazon Black Friday

Il futuro è rappresentato dal concetto di smart home, ovvero di quella casa ideale in grado di espletare alcune funzionalità in maniera automatica, senza l’ausilio di chi ci vive. A contribuire nella realizzazione di un ecosistema del genere, ci pensano anche i robot aspirapolvere.

Questi dispositivi sono diventati di fondamentale importanza soprattutto per chi è al lavoro per l’intera giornata. Tornare a casa e trovare tutto ben pulito e ordinato sul pavimento risulta un gran vantaggio per terminare la propria giornata senza fatiche ulteriori. Oggi in sconto su Amazon c’è il robot di OKP, dispositivo in grado di aspirare ogni residuo di sporcizia in maniera silenziosa.

Sfruttando la Black Friday Week 2023, questo prodotto arriva con un sensibile sconto pari al 33%. Il prezzo dunque sarà di soli 99,99 €, siccome si potrà beneficiare di ben 50 € in meno. È prevista una garanzia e soprattutto il supporto da parte dell’azienda. Ricordiamo che si tratta di uno dei robot più acquistati e recensiti.

Il robot aspirapolvere di OKP è in promo, le specifiche

Dotato di un’autonomia da ben 100 minuti, questo robot aspirapolvere è in grado di essere silenzioso mentre svolge le sue faccende domestiche. La potenza di aspirazione è pari a 2100Pa, con il controllo che può avvenire anche tramite applicazione ufficiale o Alexa.

Sono ben 6 le modalità di pulizia che consentono di tenere casa pulita in ogni momento. Si potrà anche effettuare una mappa dell’ambiente.

Un prodotto di questa portata è destinato a chi non vuole spendere troppo avendo comunque le funzionalità basilari di un robot aspirapolvere. Il prodotto di OKP riesce alla grande a pulire il pavimento, offrendo una qualità sorprendente. A sorprendere però è anche il prezzo di vendita, oggi di 99,99 € grazie al 33% di sconto disponibile.

