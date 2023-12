Un prodotto tech perfetto per le pulizie di casa è il robot aspirapolvere. Se poi è anche lavapavimenti come il vac 2 di yeedi, allora tanto meglio. Oggi questo valido alleato è protagonista di un’ottima promozione Amazon: costa solo 159,99€ (anziché 350€) grazie allo sconto già applicato del 14% e a quello di 140€ che si ottiene spuntando manualmente la casella del coupon.

L’alleato per le pulizie di casa è il robot aspirapolvere e lavapavimenti yeedi vac 2, oggi in super sconto su Amazon

Lo yeedi vac 2 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti potente e versatile che offre una pulizia completa e accurata della casa. È dotato di una aspirazione da 3000 Pa che cattura polvere, peli di animali domestici e altri detriti. Il sistema di lavaggio oscillante pulisce a fondo i pavimenti, rimuovendo anche le macchie più ostinate.

Proprio come altri top di gamma della categoria, il vac 2 è in grado di rilevare gli ostacoli che potrebbe incontrare durante il tragitto, come scarpe, giocattoli e cavi. Può inoltre creare una mappa della casa (anche escludendo alcune stanze), così da poter pulire in modo efficiente e completo.

Davvero comoda poi la possibilità di gestire questo robot aspirapolvere e lavapavimenti tramite l’apposita applicazione per smartphone e tablet. Basta un tap sullo schermo per avviare la pulizia o programmarla, anche quando si è fuori casa.

Il prezzo odierno (159,99€) oggi è dunque più che vantaggioso. Lo yeedi vac 2 è infatti un dispositivo intelligente e versatile, che pulisce in modo efficace senza però fare danni nel durante. La tecnologia 3D per evitare gli ostacoli è fondamentale, ed è proprio uno dei punti di forza del dispositivo.

