Il Lefant M213s è un robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 che offre una pulizia completa e personalizzabile per la tua casa. Con il suo design compatto, la potente aspirazione di 3200pa e la navigazione smart, questo elettrodomestico wireless si adatta perfettamente alle esigenze di pulizia moderne. L’ottima notizia è che oggi lo puoi acquistare a soli 129,99 euro approfittando dello sconto Amazon del 48%. E la consegna è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Via ogni traccia di sporco dal pavimento con il robot aspirapolvere lavapavimenti di Lefant

Con un diametro di soli 28 cm e un’altezza di 7,8 cm, l’M213s di Lefant si sposta con agilità sotto i mobili e raggiunge anche gli angoli più nascosti. Dotato di un motore digitale ad alta velocità, questo robot aspirapolvere genera un’aspirazione fino a 3200 Pa, garantendo una pulizia profonda su pavimenti duri e moquette. L’ingresso unico senza spazzola evita che i peli di animali domestici si intasino, rendendolo ideale per chi possiede animali domestici.

Oltre ad aspirare efficacemente, l’M213s può anche lavare i pavimenti grazie al serbatoio dell’acqua integrato e al mop in dotazione. Scegli tra diverse modalità di pulizia, tra cui aspirazione solo, lavaggio solo o aspirazione e lavaggio simultanei, per adattare la routine di pulizia alle tue esigenze.

Non può di certo mancare una tecnologia di navigazione. Grazie alla Freemove 3.0, il dispositivo di Lefant è in grado di mappare accuratamente la tua casa e pianificare un percorso di pulizia, e evitare ostacoli e cadute grazie ai sensori anti-collisione e anti-caduta.

Il robot può essere comodamente controllato dallo smartphone tramite l’app gratuita per iOS e Android. Attraverso quest’ultima puoi pianificare la pulizia, impostare aree vietate, visualizzare la cronologia delle pulizie e regola le impostazioni di aspirazione e lavaggio direttamente dall’app. L’M213s è inoltre compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, permettendoti di avviare, interrompere e programmare la pulizia con semplici comandi vocali.

In termini di autonomia, il robot è dotato di una batteria agli ioni di litio da 2600 mAh che garantisce fino a 150 minuti di autonomia con una singola carica. Una volta che la batteria è scarica, il robot torna automaticamente alla base di ricarica per ricaricarsi autonomamente.