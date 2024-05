Il Roborock Q5 Pro è un concentrato di tecnologia pensato per aiutarci nelle pulizie di casa. È infatti un robot aspirapolvere lavapavimenti con aspirazione di 5500Pa e navigazione LiDAR che rende brillante il pavimento di casa o dell’ufficio aspirando briciole, peli e così via. Oggi questo utilissimo gadget utilizzabile anche con Alexa è scontato di quasi 100 euro e costa quindi 279 euro, spedizione compresa. Si tratta però di un’offerta a tempo, quindi è consigliabile completare l’acquisto il prima possibile.

Con il robot aspirapolvere lavapavimento di Roborock dici addio allo sporco senza il minimo sforzo

Le dimensioni compatte del Q5 Pro gli permettono di infilarsi sotto i mobili e raggiungere anche gli angoli più nascosti della casa.

Il vero punto di forza del robot aspirapolvere lavapavimenti di Roborock è però la sua potenza di aspirazione, che raggiunge i 5500 Pa. Questo lo rende in grado di aspirare efficacemente polvere, sporco e peli di animali domestici anche dai tappeti più spessi. La spazzola DuoRoller, poi, composta da una spazzola in gomma e una in setole, garantisce una pulizia profonda su tutti i tipi di pavimenti. Oltre ad aspirare, il Q5 Pro può anche lavare i pavimenti grazie al panno in dotazione. Il flusso d’acqua è regolabile su tre livelli, per adattarsi alle diverse esigenze di pulizia.

Il Q5 Pro utilizza la tecnologia LiDAR PreciSense per mappare la casa con precisione e creare percorsi di pulizia efficienti. Questo sistema laser consente al robot di evitare ostacoli, mobili e scale, garantendo una navigazione fluida e senza collisioni.

Con l’app Roborock, disponibile per smartphone e tablet, è possibile di controllare il robot da remoto, visualizzare la mappa della casa, impostare zone vietate e programmare le pulizie. È inoltre possibile attivare il dispositivo tramite comandi vocali con assistenti smart come Alexa e Google Assistant.

Il Q5 Pro è dotato di una batteria da 5200 mAh che garantisce un’autonomia di circa 180 minuti, sufficiente per pulire una casa di circa 200 metri quadri con una singola carica. La base di ricarica automatica consente al robot di ricaricarsi quando la batteria è scarica.