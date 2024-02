È al momento uno dei prodotti più richiesti su Amazon, anche perché è scontato del 20%. Si tratta del robot aspirapolvere e lavapavimenti Beko (modello VRR60314VW), con potenza di aspirazione di 2000 Pa, 5 modalità di utilizzo e possibilità di controllo tramite app per smartphone. Insomma, ha tutte le carte in regola per diventare il tuo elettrodomestico di fiducia. Anche perché costa solo 169,99€, spedizione inclusa.

Pavimento pulito come non mai con il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Beko: lo sconto del 20% lo rende un best buy

Il Beko VRR60314VW è un robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 che offre una pulizia completa e versatile dei pavimenti di casa (o dell’ufficio, perché no). Con una potenza di aspirazione di 2000Pa, questo dispositivo è in grado di catturare polvere, peli di animali domestici e detriti su diversi tipi di pavimenti, tra cui legno duro, piastrelle e tappeti.

Sfruttando la tecnologia di navigazione avanzata e ai sensori integrati, questo aspirapolvere è in grado di aggirare efficacemente gli ostacoli presenti in casa e di rilevare persino le cadute, garantendo una pulizia efficace con il minimo sforzo. Si può anche connettere al Wi-Fi, e questo significa che può essere controllato e monitorato dallo smartphone o dal tablet. Anche quando si è fuori casa.

L’elettrodomestico smart di Beko supporta 5 modalità di pulizia, come la modalità a parete (che indica all’aspirapolvere di seguire le pareti della casa), e la modalità automatica (che dirige l’apparecchio con movimenti a zig-zag, raccogliendo i detriti con facilità).

Il robot è dotato di una spazzola rotante e di un serbatoio dell’acqua integrato, necessario per la fase di lavaggio del pavimento. Con un’autonomia fino a 150 minuti, il Beko VRR60314VW pulisce la casa a intervalli diversi durante la giornata e torna automaticamente alla stazione di ricarica quando la batteria è scarica.

