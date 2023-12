Se stai cercando un valido aiutante nelle pulizie di casa abbiamo proprio quello che ti serve. Abbiamo scovato una promo praticamente folle: puoi acquistare su Amazon il robot aspirapolvere Lefant con lo sconto del 57%.

Praticamente è più quello che risparmi che quello che spendi.

Il costo di mercato per questo elettrodomestico è di 229,99 euro ma tu adesso lo paghi solamente 99,99 euro! Risparmi ben 130 euro.

Robot aspirapolvere Lefant: un valido aiutante che pulisce al posto tuo!

Il design innovativo di questo robot incorpora la tecnologia Freemove3.0 che lo rende più preciso e intelligente. Evita di cadere dalle scale o di rimanere bloccato e regola in modo intelligente il tuo percorso per eliminare gli ostacoli.

Il robot Lefant è ottimizzato per la pulizia dei tappeti. Riconosce in modo intelligente il tappeto e aumenta fino alla massima aspirazione per prestazioni di pulizia ottimali. Tutto ciò grazie ad una potente aspirazione da 2200pa e anche alle due spazzole laterali che concentrano polvere, peli di animali domestici e detriti di vario genere. Questo contribuisce ad ottenere un eccellente effetto pulente..

Disponi di una durata della batteria più lunga con una bassa potenza di aspirazione selezionata, il robot può funzionare su tutti i tipi di pavimenti, anche quelli in legno, per un massimo di 120 minuti. Inoltre è estremamente silenzioso.

A tua disposizione tante modalità di pulizia che puoi scegliere e modificare tramite l’app, trovi le seguenti:

pulizia organizzata

pulizia casuale

pulizia spot

pulizia lungo il muro

pianificare la pulizia

pulizia manuale.

Prendilo ora su Amazon!

