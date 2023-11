Robot aspirapolvere Lefant a soli 109 euro adesso su Amazon!

Un prezzo così basso per un elettrodomestico del genere non si è mai visto. Approfittane subito e acquista su Amazon il robot aspirapolvere Lefant ad un prezzo super scontato: lo paghi solamente 109,99 euro un costo praticamente ridicolo visto il marchio e la qualità del prodotto.

Dall’attuale costo di mercato di 219,99 euro adesso è tuo a meno della metà del prezzo, però ricordati di flaggare la casella del coupon sconto per accedere alla scontistica. Ma non finisce qui perché puoi anche dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili a tasso zero, in questo modo non risentirai minimamente del costo.

Robot aspirapolvere Lefant: alle pulizie di casa da oggi ci pensa lui!

Questo robot Lefant M210 è dotato di un sensore a infrarossi anti-collisione potenziato integrato che può rilevare efficacemente l’ambiente circostante, inoltre evita efficacemente di rimanere bloccato e cadere da un’altezza.

Con un diametro di 28 cm e un corpo compatto può lavorare sotto o intorno a mobili come letti, divani, ecc. La capacità del serbatoio di 500 ml può ridurre la frequenza della pulizia dei rifiuti e il sistema di filtrazione a doppio strato prevenire l’inquinamento secondario.

Disponi di 6 modalità di pulizia ovvero:

pulizia organizzata

pulizia casuale

pulizia spot

pulizia lungo il muro

pianificare la pulizia

pulizia manuale

Non solo, puoi anche passare liberamente tra 3 diversi livelli di potenza di aspirazione semplicemente tramite l’app. Con due spazzole laterali e una potente aspirazione da 2000 pa può aspirare direttamente capelli e polvere nella scatola della polvere.

Utilizzando l’app Lefant puoi controllare il tuo robot sempre e ovunque, anche da remoto. Puoi regolare la potenza di aspirazione, il programma di pulizia, ecc. Inoltre, puoi iniziare a passare l’aspirapolvere anche con un semplice comando vocale utilizzando l’Google Assistant o Alexa.

Prendilo adesso su Amazon a soli 109,99 euro!

