Per molti, trovare il tempo per pulire la casa può essere una sfida. Fortunatamente esistono i robot aspirapolvere, che possono dare il via alle pulizie di casa con un tap sullo smartphone o, ancora più semplicemente, con un comando vocale. Se ne stai cercando uno, devi sapere che il LEFANT F1 con ben 250 minuti di autonomia oggi è scontato del 48% (sul prezzo di listino) e costa quindi solo 139,99 euro, spedizione compresa.

Il robot aspirapolvere che non tradisce le aspettative e spazzola via anche i peli degli animali domestici: il LEFANT F1 è quasi a metà prezzo

Il LEFANT F1 è uno dei migliori robot aspirapolvere oggi sul mercato anche per via del suo design ultra-sottile: con un’altezza di soli 6,9 centimetri, si infila facilmente sotto i mobili bassi e riesce a pulire aree spesso inaccessibili ai robot tradizionali.

L’elettrodomestico smart di LEFANT ha un serbatoio a vista che può contenere fino a 600 ml di polvere (secondo un utilizzo medio) deve essere svuotato solo una volta alla settimana. L’autonomia, poi, è di 250 minuti e questo consente al robot di pulire anche gli appartamenti più ampi senza dover tornare alla sua stazione di ricarica per fare il pieno di energia.

Per quanto riguarda il movimento e il rilevamento degli ostacoli, il robot sfrutta la tecnologia proprietaria FreeMove 3.0. Questa si basa su un sensore a infrarossi anticollisione 6D integrato che rileva gli ostacoli e impedisce all’F1 di restare bloccato.

Il robot ha una potenza d’aspirazione di 5000Pa e può essere utilizzato in quattro modalità: Silenziosa, Standard, Potente e Super Potente. Quest’ultima, come è facilmente intuibile, è quella che è grado di aspirare anche oggetti più pesanti, come delle viti. La porta d’aspirazione, poi, è priva di spazzole, quindi non bisognerà poi fare i conti con capelli e peli di animali intrecciati e difficili da rimuovere.

Il LEFANT F1, infine, può essere gestito tramite l’apposita applicazione per dispositivi iOS e Android e controllato con comandi vocali (Alexa e Google Assistant).