Robot aspirapolvere Lefant M1, Amazon regala 190€ di sconto

Chiunque desideri trovare la propria casa pulita al ritorno ritorno dal lavoro o da una qualsiasi uscita, potrà affidarsi ad un robot aspirapolvere. L’occasione oggi riguarda il Lefant M1, dispositivo potente, elegante ed anche meno costoso del solito.

Spesso si pensa ad una spesa del genere come eccessiva e difficile da sostenere, ma oggi ci pensa proprio Amazon ad alleviarla. Ecco infatti un coupon da ben 190 € da applicare al prezzo finale, in modo da farlo scendere a soli 209 €. Ricordiamo che a breve il prezzo tornerà quello di sempre, ovvero di 399 €. Sono inclusi due anni di garanzia.

Lefant M1, il robot che pulisce e lava il pavimento

Chiunque si stesse chiedendo cosa è in grado di fare questo robot, la risposta è molto semplice: prenderà il vostro posto nelle pulizie domestiche. Svolge sia la funzione di aspirazione che di lavaggio del pavimento, effettuando una pratica mappatura in 3D dell’ambiente con i suoi sensori. La potenza di aspirazione equivale a 4000 pa, mentre l’autonomia è in grado di spingersi fino a 150 minuti.

Tramite l’applicazione ufficiale potrete impostare tutti i parametri di base, come ad esempio le zone in cui non dovrà andare o magari l’orario dal quale dovrà cominciare a pulire. Oltre a questo c’è l’integrazione con i controlli vocali mediante il celebre assistente vocale di Amazon, Alexa. La colorazione è in grigio.

Ci sono molte funzionalità che potrete scoprire semplicemente acquistando questo robot. Il suo prezzo oggi è in sconto grazie ad Amazon che applica un coupon da 190 € per ridurre il costo di base di 399 €. Potrete portarlo a casa con 209 € e con due anni di garanzia inclusi nel prezzo.

