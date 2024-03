Il Roborock Qrevo è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta che offre una pulizia completa e automatizzata della casa. Essendo un top di gamma, il prezzo di listino non è particolarmente accessibile (ben 849€), ma oggi c’è la possibilità di risparmiare. E non poco.

Lo sconto del 29% è un’Offerta di Primavera, quindi – salvo sorprese – dovrebbe restare attivo fino al 25 marzo. In ogni caso, visto che il costo d’acquisto è crollato a 599€, è consigliabile completare subito l’affare. Le scorte potrebbero finire nel giro di poche ore.

Roborock Qrevo, il tuo nuovo alleato nelle pulizie di casa: risparmia 250€ sul robot aspirapolvere

Con la sua potenza di aspirazione di 5500Pa, il Qrevo cattura polvere, peli di animali domestici e detriti di ogni tipo, lasciando i pavimenti impeccabili. La funzione di lavaggio intelligente, invece, permette di strofinare e lavare i pavimenti con acqua, rimuovendo anche lo sporco più ostinato.

Il dispositivo hi-tech sfrutta il sistema di mappatura LiDAR per creare una mappa precisa dell’appartamento (o dell’ufficio, perché no). A tal proposito, è possibile programmare le pulizie di stanze specifiche, creare barriere virtuali per delimitare aree da non pulire.

Il robot poi è in grado di riconoscere i tappeti e di aumentare automaticamente la potenza di aspirazione. E ancora, può essere impostato per sollevare il panno di lavaggio quando si trova proprio su un tappeto, evitando così di bagnarlo.

All’appello c’è anche la tecnologia che consente al Qrevo di evitare ostacoli come cavi, mobili e scale con una precisione al millimetri, garantendo così una navigazione fluida e senza interruzioni. E senza danni, ovviamente.

Molto utile è la stazione di svuotamento automatico, che elimina la necessità di svuotare manualmente il serbatoio della polvere dopo ogni utilizzo. E, infine, c’è la possibilità di controllare il robot aspirapolvere e lavapavimento tramite l’app per smartphone. Questa permette di avviare, interrompere o programmare la pulizia, modificare le impostazioni, visualizzare la cronologia delle pulizie e altro ancora.